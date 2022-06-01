عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220601/إيران-تؤكد-استمرار-مفاوضات-الاتفاق-النووي-وتنفي-توقفها-1062958699.html
إيران تؤكد استمرار مفاوضات الاتفاق النووي وتنفي توقفها
إيران تؤكد استمرار مفاوضات الاتفاق النووي وتنفي توقفها
أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، استمرار المفاوضات النووية الرامية لإحياء الاتفاق النووي، نافية الأنباء التي تحدثت عن توقفها. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T11:40+0000
2022-06-01T11:40+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062809154_0:230:3070:1957_1920x0_80_0_0_5aad73ee294c2ad4482766899dcb490e.jpg
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادري جهرمي، في تصريحات صحفية، إن "مفاوضات فيينا تجري في مسارها ولم تتوقف وإيران أظهرت جديتها وحسن نيتها"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف جهرمي أن "بيع بلاده نفطها المحظور أمريكا في وضع مقبول بالنظر إلى العقوبات"، مشيراً إلى أن "لها سوقها لبيع النفط ولم تفقد هذا السوق".وكشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الثلاثاء، عن تلقيه رسالة من نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، لإجراء مفاوضات مباشرة معه.وقال الوزير في كلمته خلال ندوة لمركز الدراسات السياسية والدولية التابع للخارجية الإيرانية في طهران، إن الرسالة جاءته عبر وزير خارجية دولة لم يسمها، أثناء مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير/شباط الماضي.وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.واستضافت فيينا في أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها، أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزير-خارجية-إيران-يكشف-لأول-مرة-عن-تلقيه-رسالة-أمريكية-للتفاوض-المباشر-رد-عليها-بسخرية-1062937574.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062809154_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_3833d37377b39be7ab8a44bb66118dbb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني

إيران تؤكد استمرار مفاوضات الاتفاق النووي وتنفي توقفها

11:40 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUTمفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا
مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
تابعنا عبرTelegram
أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، استمرار المفاوضات النووية الرامية لإحياء الاتفاق النووي، نافية الأنباء التي تحدثت عن توقفها.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادري جهرمي، في تصريحات صحفية، إن "مفاوضات فيينا تجري في مسارها ولم تتوقف وإيران أظهرت جديتها وحسن نيتها"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
وزير خارجية إيران يكشف لأول مرة عن تلقيه رسالة "أمريكية" للتفاوض المباشر... رد عليها بسخرية
أمس, 17:31 GMT
وأضاف جهرمي أن "بيع بلاده نفطها المحظور أمريكا في وضع مقبول بالنظر إلى العقوبات"، مشيراً إلى أن "لها سوقها لبيع النفط ولم تفقد هذا السوق".
وكشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الثلاثاء، عن تلقيه رسالة من نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، لإجراء مفاوضات مباشرة معه.
وقال الوزير في كلمته خلال ندوة لمركز الدراسات السياسية والدولية التابع للخارجية الإيرانية في طهران، إن الرسالة جاءته عبر وزير خارجية دولة لم يسمها، أثناء مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير/شباط الماضي.
وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
واستضافت فيينا في أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها، أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала