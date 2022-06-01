https://arabic.sputniknews.com/20220601/إيران-تؤكد-استمرار-مفاوضات-الاتفاق-النووي-وتنفي-توقفها-1062958699.html

إيران تؤكد استمرار مفاوضات الاتفاق النووي وتنفي توقفها

إيران تؤكد استمرار مفاوضات الاتفاق النووي وتنفي توقفها

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، استمرار المفاوضات النووية الرامية لإحياء الاتفاق النووي، نافية الأنباء التي تحدثت عن توقفها. 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T11:40+0000

2022-06-01T11:40+0000

2022-06-01T11:40+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادري جهرمي، في تصريحات صحفية، إن "مفاوضات فيينا تجري في مسارها ولم تتوقف وإيران أظهرت جديتها وحسن نيتها"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف جهرمي أن "بيع بلاده نفطها المحظور أمريكا في وضع مقبول بالنظر إلى العقوبات"، مشيراً إلى أن "لها سوقها لبيع النفط ولم تفقد هذا السوق".وكشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الثلاثاء، عن تلقيه رسالة من نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، لإجراء مفاوضات مباشرة معه.وقال الوزير في كلمته خلال ندوة لمركز الدراسات السياسية والدولية التابع للخارجية الإيرانية في طهران، إن الرسالة جاءته عبر وزير خارجية دولة لم يسمها، أثناء مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير/شباط الماضي.وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.واستضافت فيينا في أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها، أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزير-خارجية-إيران-يكشف-لأول-مرة-عن-تلقيه-رسالة-أمريكية-للتفاوض-المباشر-رد-عليها-بسخرية-1062937574.html

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني