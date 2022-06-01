https://arabic.sputniknews.com/20220601/إيران-تحذر-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-من-اتخاذ-مواقف-ربما-تؤدي-لتقليص-التعاون-1062962763.html
إيران تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف ربما تؤدي لتقليص التعاون
إيران تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف ربما تؤدي لتقليص التعاون
حذرت إيران، اليوم الأربعاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف وإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انحراف التعاون في الملف النووي عن مساره الصحيح، وذلك على... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T13:19+0000
2022-06-01T13:19+0000
2022-06-01T13:19+0000
العالم
إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان "كما نصحنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائمًا بأن تظل مخلصة لمسار التعاون التقني، فإننا ننصحها مجددا وننصح أيضا دولًا مثل فرنسا بالامتناع عن اتخاذ مواقف وتدخلات من شأنها أن تؤدي إلى انحراف التعاون عن مساره الصحيح".وأضاف أن "برنامج إيران النووي سلمي بالكامل، وسنرد بحزم وبشكل مناسب على أي إجراء غير بناء في مجلس محافظين الوكالة الدولية"، مشددا "على أولئك الذين ينظرون إلى مجلس المحافظين وتقرير المدير العام على أنه أداة ضغط وأداة للألعاب السياسية ضد إيران أن يتحملوا المسؤولية عن العواقب التي سوف تنتج".
إيران
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العالم, إيران
إيران تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف ربما تؤدي لتقليص التعاون
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حذرت إيران، اليوم الأربعاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف وإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انحراف التعاون في الملف النووي عن مساره الصحيح، وذلك على خلفية تقرير الوكالة الدولية الأخير الذي تضمن انتقادات لإيران وتحدث عن وجود مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع.
طهران - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان "كما نصحنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائمًا بأن تظل مخلصة لمسار التعاون التقني، فإننا ننصحها مجددا وننصح أيضا دولًا مثل فرنسا بالامتناع عن اتخاذ مواقف وتدخلات من شأنها أن تؤدي إلى انحراف التعاون عن مساره الصحيح".
وأضاف أن "برنامج إيران النووي سلمي بالكامل، وسنرد بحزم وبشكل مناسب على أي إجراء غير بناء في مجلس محافظين الوكالة الدولية"، مشددا "على أولئك الذين ينظرون إلى مجلس المحافظين وتقرير المدير العام على أنه أداة ضغط وأداة للألعاب السياسية ضد إيران أن يتحملوا المسؤولية عن العواقب التي سوف تنتج".