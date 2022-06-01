https://arabic.sputniknews.com/20220601/إيران-تدين-التصريحات-الأحادية-من-جانب-فرنسا-وألمانيا-حول-احتجاز-طهران-لسفينتين-يونانيتين-في-الخليج-1062950746.html

إيران تدين "التصريحات الأحادية" من جانب فرنسا وألمانيا حول احتجاز طهران لسفينتين يونانيتين في الخليج

إيران تدين "التصريحات الأحادية" من جانب فرنسا وألمانيا حول احتجاز طهران لسفينتين يونانيتين في الخليج

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، "التصريحات الأحادية من جانب فرنسا وألمانيا حول احتجاز طهران للسفينتين اليونانيتين في الخليج منذ أيام". 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T08:27+0000

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وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، ردا على عدد من التصريحات التي أدلى بها متحدثون باسم وزارة الخارجية الفرنسية والألمانية، حول احتجاز السفينتين اليونانيتين في الخليج: "ندين بشدة صدور مثل هذه التصريحات الأحادية وغير المبررة والتي أصبحت على ما يبدو عادة ثابتة بين مطلقيها".وأضاف خطيب زاده: "أوصي هذه الدول بدلا من الهروب إلى الأمام والدعم الخاطئ للانتهاكات التي ارتكتبها السفينتان اليونانيتان.. ننصح هذه الدول بدعم التقاضي الدولي بهدف ضمان حرية الملاحة والأمن البحري".واحتجزت إيران، الجمعة الماضية، ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.وأكدت وزارة الخارجية اليونانية، الجمعه الماضية، استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري في طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.وأفادت الخارجية الإيرانية، الأربعاء الماضي، بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20220528/إيران--لا-ينبغي-أن-يعكر-صفو-العلاقات-مع-اليونان-سوء-التقدير-الناتج-عن-أوامر-من-طرف-ثالث-1062823006.html

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