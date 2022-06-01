https://arabic.sputniknews.com/20220601/إيلون-ماسك-يهدد-بطرد-مسؤولي-تسلا-التنفيذيين-إذا-لم-يعودوا-إلى-المكاتب-1062962391.html
إيلون ماسك يهدد بطرد مسؤولي تسلا التنفيذيين إذا لم يعودوا إلى المكاتب
إيلون ماسك يهدد بطرد مسؤولي تسلا التنفيذيين إذا لم يعودوا إلى المكاتب
أفادت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، بأن إيلون ماسك هدد بطرد الموظفين التنفيذيين في شركة تسلا إذا لم يستأنفوا العمل من المكتب لمدة 40 ساعة على الأقل في... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T13:06+0000
2022-06-01T13:06+0000
2022-06-01T13:06+0000
العالم
فيروس كورونا
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وأرسل ماسك رسالة بريد إلكتروني إلى المديرين التنفيذيين في الشركة، يوم الثلاثاء، بعنوان "العمل عن بعد لم يعد مقبولاً"، والذي أوضح فيه أنه سيطرد أولئك الذين يرغبون في مواصلة روتين العمل من المنزل، حسبما ذكر التقرير. وقال: "يجب على أي شخص يرغب في القيام بعمل عن بُعد أن يكون في المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة (وأعني الحد الأدنى) من 40 ساعة في الأسبوع أو يغادر تسلا. ونقلت "بلومبرغ" عن ماسك قوله في البريد الإلكتروني أيضا: "هذا أقل مما نطلبه من عمال المصانع".في الوقت نفسه، حدد ماسك أنه يجب على المديرين التنفيذيين في تسلا العودة إلى المكتب الرئيسي وليس إلى مكتب فرعي بعيد لا علاقة له بواجبات الوظيفة، وفقًا للتقرير.خلقت جائحة COVID-19 العالمية حالة بدأ فيها موظفو العديد من الشركات العمل من المنزل لتجنب الإصابة بالفيروس. مع رفع قيود COVID-19 ، أصبح من الواضح أن العديد من موظفي المكاتب لا يريدون العودة إلى مكاتبهم.تشهد الولايات المتحدة حاليًا زيادة جديدة في الإصابات بفيروس كورونا، مما يجبر بعض الشركات على إعادة النظر في سياساتها بشأن إعادة الموظفين إلى المكتب. على سبيل المثال، علقت شركة أبل مطلبه، الذي أعلنت عنه في مارس، أنه يجب على الموظفين العودة إلى المكتب بدءًا من 23 مايو لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع ، بسبب عودة ظهور حالات كورونا.
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العالم, فيروس كورونا
إيلون ماسك يهدد بطرد مسؤولي تسلا التنفيذيين إذا لم يعودوا إلى المكاتب
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أفادت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، بأن إيلون ماسك هدد بطرد الموظفين التنفيذيين في شركة تسلا إذا لم يستأنفوا العمل من المكتب لمدة 40 ساعة على الأقل في الأسبوع.
وأرسل ماسك رسالة بريد إلكتروني إلى المديرين التنفيذيين في الشركة، يوم الثلاثاء، بعنوان "العمل عن بعد لم يعد مقبولاً"، والذي أوضح فيه أنه سيطرد أولئك الذين يرغبون في مواصلة روتين العمل من المنزل، حسبما ذكر التقرير.
وقال: "يجب على أي شخص يرغب في القيام بعمل عن بُعد أن يكون في المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة (وأعني الحد الأدنى) من 40 ساعة في الأسبوع أو يغادر تسلا. ونقلت "بلومبرغ" عن ماسك قوله في البريد الإلكتروني أيضا: "هذا أقل مما نطلبه من عمال المصانع".
في الوقت نفسه، حدد ماسك أنه يجب على المديرين التنفيذيين في تسلا العودة إلى المكتب الرئيسي وليس إلى مكتب فرعي بعيد لا علاقة له بواجبات الوظيفة، وفقًا للتقرير.
خلقت جائحة COVID-19 العالمية حالة بدأ فيها موظفو العديد من الشركات العمل من المنزل لتجنب الإصابة بالفيروس. مع رفع قيود COVID-19 ، أصبح من الواضح أن العديد من موظفي المكاتب لا يريدون العودة إلى مكاتبهم.
تشهد الولايات المتحدة حاليًا زيادة جديدة في الإصابات بفيروس كورونا، مما يجبر بعض الشركات على إعادة النظر في سياساتها بشأن إعادة الموظفين إلى المكتب. على سبيل المثال، علقت شركة أبل مطلبه، الذي أعلنت عنه في مارس، أنه يجب على الموظفين العودة إلى المكتب بدءًا من 23 مايو لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع ، بسبب عودة ظهور حالات كورونا.