https://arabic.sputniknews.com/20220601/إيلون-ماسك-يهدد-موظفي-تسلا-بالطرد-ما-لم-يعودوا-إلى-العمل-في-المكتب-1062954254.html

إيلون ماسك يهدد موظفي "تسلا" بالطرد ما لم يعودوا إلى العمل في المكتب

إيلون ماسك يهدد موظفي "تسلا" بالطرد ما لم يعودوا إلى العمل في المكتب

دعا أغنى رجل في العالم، الملياردير إيلون ماسك، موظفي شركة "تسلا" إلى مغادرة وظائفهم إذا لم يرغبوا في العودة إلى العمل من المكتب بعد عامين من مباشرة مهامهم من... 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T09:53+0000

2022-06-01T09:53+0000

2022-06-01T09:53+0000

إيلون ماسك

اقتصاد

منوعات

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شارك الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية أفكاره حول العودة إلى المكتب، اليوم الأربعاء، على "تويتر"، بعد رسالة بريد إلكتروني أرسلها على ما يبدو إلى الموظفين التنفيذيين في شركة صناعة السيارات الكهربائية.تحت عنوان "العمل عن بعد لم يعد مقبولا"، كتب ماسك أن "أي شخص يرغب في القيام بعمل عن بعد يجب أن يكون في المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع (وأعني أن هذا الحد الأدنى) أو يغادر تسلا"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن الرسالة المزعومة.ومضى ماسك ليكتب أن المكتب "يجب أن يكون مكتبا رئيسيا لشركة تسلا، وليس مكتبا فرعيا بعيدا لا علاقة له بواجبات الوظيفة، على سبيل المثال أن تكون مسؤولاً عن العلاقات الإنسانية لمصنع في فيرمونت، ولكن مكتبك في ولاية أخرى".بينما لم يتطرق ماسك بشكل مباشر إلى ما إذا كان البريد الإلكتروني أصليا أم لا، لكنه رد على أحد المتابعين الذي سأل عن الأشخاص الذين يعتقدون أن الذهاب إلى العمل مفهوم قديم. وكتب على تويتر: "يجب أن يتظاهروا بأنهم يعملون في مكان آخر".وقالت "بلومبيرغ" إن إشارة البريد الإلكتروني إلى عمال المصانع مثيرة للاهتمام أيضا في ضوء الوضع في مصنع "تسلا" الخاص في شنغهاي. هناك، تم حبس آلاف العمال فعليا لعدة أشهر، ليعملوا في نوبات لمدة 12 ساعة، ستة أيام في الأسبوع.حتى وقت قريب، كان الكثير من العمال ينامون في أرض المصنع كجزء مما يسمى بنظام تصنيع "الحلقة المغلقة" والذي يهدف إلى إبقاء "كوفيد 19" بعيدا عن العمالة مع استمرار إنتاج السيارات.والآن، ينقل العمال الذين تم إحضارهم لتسريع الإنتاج، بين المنشأة وأماكن نومهم - سواء كانت مصانع مهجورة أو معسكرا عسكريا قديما - مع عمال نوبات نهارية وعمال نوبات ليلية يتشاركون الأسرة في مساكن مؤقتة.

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إيلون ماسك, اقتصاد, منوعات