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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220601/البنتاغون-المساعدات-العسكرية-الجديدة-لكييف-تشمل-ألف-صاروخ-جافلين-و4-مروحيات-وقذائف-مدفعية-1062974020.html
البنتاغون: المساعدات العسكرية الجديدة لكييف تشمل ألف صاروخ جافلين و4 مروحيات وقذائف مدفعية
البنتاغون: المساعدات العسكرية الجديدة لكييف تشمل ألف صاروخ جافلين و4 مروحيات وقذائف مدفعية
أكد نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، تود بريسيل، اليوم الأربعاء، أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا، تتضمن منظومات صواريخ من طراز... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T18:27+0000
2022-06-01T18:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
البنتاغون الأمريكي
أسلحة أوتوماتيكية
أخبار أوكرانيا
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وقال بريسيل في بيان نشرته وزارة الدفاع على موقعها الرسمي، إن "حزمة المساعدات الأمريكية تتضمن 4 منظومات صواريخ "هيمارس"، وألف صاروخ جافلين، و4 مروحيات طراز "مي-17"، و4 مركبات تكتيكية، ورادارين للمراقبة الجوية، و15 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم".ووفقا للبيان، فإن الولايات المتحدة قدمت منذ عام 2014 مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 7.3 مليار دولار.وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، عزم الولايات المتحدة، تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، قد تشمل أنظمة صواريخ موجهة يصل مداها إلى قرابة 300 كيلومتر، وهو ما حذرت موسكو منه.هذه الأنظمة هي صواريخ "إم إل آر إس" المتطورة وبعيدة المدى، والتي كانت الطلب الأكثر إلحاحا من قبل مسؤولي كييف في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة لتزويدهم بالسلاح والعتاد لاستئناف الهجوم على إقليم دونباس والقوات الروسية المدافعة عنه.وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 1 جزيران/يونيو عن وجود مخاطر تنجم من تورط دول ثالثة في الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن ما يطالب به نظام كييف الدول الغربية يتجاوز حدود اللياقة.وقال لافروف في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض: "بالطبع هذه المخاطر موجودة. ما يطالب به نظام كييف، بشكل قاطع، وبطريقة تجارية، من رعاتهم الغربيين، أولاً، يتجاوز كل حدود اللياقة والتواصل الدبلوماسي، وثانيًا، هو استفزاز مباشر لتوريط الغرب في العمليات العسكرية".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/ما-هي-قدرات-منظومة-الصواريخ-المتعددة-التي-أعلنت-أمريكا-إرسالها-إلى-كييف؟-1062969353.html
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العالم, البنتاغون الأمريكي, أسلحة أوتوماتيكية, أخبار أوكرانيا

البنتاغون: المساعدات العسكرية الجديدة لكييف تشمل ألف صاروخ جافلين و4 مروحيات وقذائف مدفعية

18:27 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 18:28 GMT 01.06.2022)
© AFP 2022 / CHRISTOF STACHEجندي أمريكي يعمل على منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة إم إل ر إس (MLRS)
جندي أمريكي يعمل على منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة إم إل ر إس (MLRS) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / CHRISTOF STACHE
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أكد نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، تود بريسيل، اليوم الأربعاء، أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا، تتضمن منظومات صواريخ من طراز "هيمارس"، ومروحيات عسكرية وصواريخ جافلين.
وقال بريسيل في بيان نشرته وزارة الدفاع على موقعها الرسمي، إن "حزمة المساعدات الأمريكية تتضمن 4 منظومات صواريخ "هيمارس"، وألف صاروخ جافلين، و4 مروحيات طراز "مي-17"، و4 مركبات تكتيكية، ورادارين للمراقبة الجوية، و15 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم".
ووفقا للبيان، فإن الولايات المتحدة قدمت منذ عام 2014 مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 7.3 مليار دولار.
وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، عزم الولايات المتحدة، تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، قد تشمل أنظمة صواريخ موجهة يصل مداها إلى قرابة 300 كيلومتر، وهو ما حذرت موسكو منه.
جندي أمريكي يعمل على منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة إم إل ر إس (MLRS) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
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15:26 GMT
هذه الأنظمة هي صواريخ "إم إل آر إس" المتطورة وبعيدة المدى، والتي كانت الطلب الأكثر إلحاحا من قبل مسؤولي كييف في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة لتزويدهم بالسلاح والعتاد لاستئناف الهجوم على إقليم دونباس والقوات الروسية المدافعة عنه.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 1 جزيران/يونيو عن وجود مخاطر تنجم من تورط دول ثالثة في الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن ما يطالب به نظام كييف الدول الغربية يتجاوز حدود اللياقة.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض: "بالطبع هذه المخاطر موجودة. ما يطالب به نظام كييف، بشكل قاطع، وبطريقة تجارية، من رعاتهم الغربيين، أولاً، يتجاوز كل حدود اللياقة والتواصل الدبلوماسي، وثانيًا، هو استفزاز مباشر لتوريط الغرب في العمليات العسكرية".
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:34 GMT
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