https://arabic.sputniknews.com/20220601/البيت-الأبيض-الأنظمة-الصاروخية-التي-تسلم-لكييف-لن-تتمكن-من-إصابة-أهداف-خارج-أوكرانيا--1062945366.html
البيت الأبيض: الأنظمة الصاروخية التي تسلم لكييف لن تتمكن من إصابة أهداف خارج أوكرانيا
البيت الأبيض: الأنظمة الصاروخية التي تسلم لكييف لن تتمكن من إصابة أهداف خارج أوكرانيا
واشنطن تورد لأوكرانيا أنظمة صاروخية لتعزيز موقعها في المفاوضات 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T01:12+0000
2022-06-01T01:12+0000
2022-06-01T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وقال ممثل البيت الأبيض رفيع المستوى: "لقد اتخذنا القرار أن نورد لأوكرانيا أنظمة صاروخية أحدث. من شأن هذه الخطوة تعزيز إمكانياتها الدفاعية وتعزيز موقعها في المفاوضات".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: الأنظمة الصاروخية التي تسلم لكييف لن تتمكن من إصابة أهداف خارج أوكرانيا
01:12 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 01:13 GMT 01.06.2022) تابعنا عبر
واشنطن تورد لأوكرانيا أنظمة صاروخية لتعزيز موقعها في المفاوضات
واشنطن – سبوتنيك
. وقال ممثل البيت الأبيض رفيع المستوى: "لقد اتخذنا القرار أن نورد لأوكرانيا أنظمة صاروخية أحدث. من شأن هذه الخطوة تعزيز إمكانياتها الدفاعية وتعزيز موقعها في المفاوضات".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.