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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/البيت-الأبيض-الأنظمة-الصاروخية-التي-تسلم-لكييف-لن-تتمكن-من-إصابة-أهداف-خارج-أوكرانيا--1062945366.html
البيت الأبيض: الأنظمة الصاروخية التي تسلم لكييف لن تتمكن من إصابة أهداف خارج أوكرانيا
البيت الأبيض: الأنظمة الصاروخية التي تسلم لكييف لن تتمكن من إصابة أهداف خارج أوكرانيا
واشنطن تورد لأوكرانيا أنظمة صاروخية لتعزيز موقعها في المفاوضات 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T01:12+0000
2022-06-01T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وقال ممثل البيت الأبيض رفيع المستوى: "لقد اتخذنا القرار أن نورد لأوكرانيا أنظمة صاروخية أحدث. من شأن هذه الخطوة تعزيز إمكانياتها الدفاعية وتعزيز موقعها في المفاوضات".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: الأنظمة الصاروخية التي تسلم لكييف لن تتمكن من إصابة أهداف خارج أوكرانيا

01:12 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 01:13 GMT 01.06.2022)
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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واشنطن تورد لأوكرانيا أنظمة صاروخية لتعزيز موقعها في المفاوضات
واشنطن – سبوتنيك. وقال ممثل البيت الأبيض رفيع المستوى: "لقد اتخذنا القرار أن نورد لأوكرانيا أنظمة صاروخية أحدث. من شأن هذه الخطوة تعزيز إمكانياتها الدفاعية وتعزيز موقعها في المفاوضات".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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