https://arabic.sputniknews.com/20220601/الجزائر-سوناطراك-تشرع-في-إنتاج-النفط-داخل-حقل-جديد-1062964836.html
الجزائر... "سوناطراك" تشرع في إنتاج النفط داخل حقل جديد
الجزائر... "سوناطراك" تشرع في إنتاج النفط داخل حقل جديد
كشفت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الأربعاء، الشروع في إنتاج النفط الخام من حقل جديد بالتعاون مع شريكها التايلندي. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T13:56+0000
2022-06-01T13:56+0000
2022-06-01T13:56+0000
العالم العربي
الجزائر
انتاج النفط
سوناطراك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104511/51/1045115147_0:154:2760:1707_1920x0_80_0_0_c92545eff3b2785ef137e41f9022a87e.jpg
وقالت الشركة في بيان، إنها "شرعت برفقة المؤسسة العمومية التايلندية لاستكشاف وإنتاج النفط PTTEP اليوم الأربعاء في الساعة 00 و15 دقيقة، في إنتاج أولى الشحنات من النفط الخام من الرقعة التعاقدية "حاسي بئر ركايز" الواقعة في حوض بركين، والتي تستغل في إطار عقد استكشاف وإنتاج المحروقات المبرم في 17 يناير/كانون الثاني 2010".وأوضح البيان أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير المتعلقة بالحقول الثمانية المكتشفة الأخرى ضمن الرقعة التعاقدية، والتي ستمكن من بلوغ مستوى إنتاج مقداره 60 ألف برميل في اليوم.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104511/51/1045115147_140:0:2620:1860_1920x0_80_0_0_77af36f2a45c465c7eb86d0cbc22fd92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, انتاج النفط, سوناطراك
الجزائر... "سوناطراك" تشرع في إنتاج النفط داخل حقل جديد
تابعنا عبر
كشفت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الأربعاء، الشروع في إنتاج النفط الخام من حقل جديد بالتعاون مع شريكها التايلندي.
وقالت الشركة في بيان، إنها "شرعت برفقة المؤسسة العمومية التايلندية لاستكشاف وإنتاج النفط PTTEP اليوم الأربعاء في الساعة 00 و15 دقيقة، في إنتاج أولى الشحنات من النفط الخام من الرقعة التعاقدية "حاسي بئر ركايز" الواقعة في حوض بركين، والتي تستغل في إطار عقد استكشاف وإنتاج المحروقات المبرم في 17 يناير/كانون الثاني 2010".
وأضاف البيان أن خطة تطوير المشروع، تتضمن خلال المرحلة الأولى من الاستغلال، دخول حقول "بوقفة" و"غورد الزيطة" مرحلة الإنتاج عبر ربط سبعة عشر (17) بئرا نفطية بمنشآت المعالجة الموجودة بمنطقة غورد الباغل، حيث سيبلغ مستوى الإنتاج المتوقع خلال هذه المرحلة من التطوير نحو 13000 برميل في اليوم، حسب المصدر ذاته.
وأوضح البيان
أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير المتعلقة بالحقول الثمانية المكتشفة الأخرى ضمن الرقعة التعاقدية، والتي ستمكن من بلوغ مستوى إنتاج مقداره 60 ألف برميل في اليوم.