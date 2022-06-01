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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/الجيش-الأمريكي-الولايات-المتحدة-تجد-صعوبة-كبيرة-في-الحفاظ-على-معنويات-القوات-الأوكرانية-1062944870.html
الجيش الأمريكي: الولايات المتحدة تجد صعوبة كبيرة في الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية
الجيش الأمريكي: الولايات المتحدة تجد صعوبة كبيرة في الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية
قالت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموث، إن الحكومة الأمريكية ستجد صعوبة أكبر في الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية التي تقاتل روسيا في الصراع الحالي حيث... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T00:03+0000
2022-06-01T00:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وورموث لبودكاست المجلس الأطلسي يوم الثلاثاء: "[هناك] معركة مدفعية طاحنة في الوقت الحالي، سيكون من الصعب الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية.واعترفت وورموث بأن القوات الروسية كانت مجددا متقدمة في القتال الحالي في منطقة دونباس، مشيرة إلى أن تضاريس المنطقة تفضل الوحدات القتالية الروسية في نشرها واستخدام الدبابات والمدفعية.وقالت؛ "بدأ الروس في إحراز تقدم صغير. إن التضاريس هناك أكثر ملاءمة لهم [لإحراز] تقدم صغير".وأضافت وورموث أن الولايات المتحدة توسع تدريبها لبعض القوات الأوكرانية لأنها زودتها بأنظمة أسلحة أكثر تعقيدا من صواريخ جافلين المضادة للدبابات سهلة الاستخدام وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تعرض-وساطتها-لتسهيل-تبادل-أسرى-الحرب-بين-روسيا-وأوكرانيا-1062941602.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الأمريكي: الولايات المتحدة تجد صعوبة كبيرة في الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية

00:03 GMT 01.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirdaالقوات الحكومية الأوكرانية تقف إلى جانب دبابة على خط المواجهة إلى الشرق من بحر مدينة آزوف ، مدينة ماريوبول ، أوكرانيا
القوات الحكومية الأوكرانية تقف إلى جانب دبابة على خط المواجهة إلى الشرق من بحر مدينة آزوف ، مدينة ماريوبول ، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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قالت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموث، إن الحكومة الأمريكية ستجد صعوبة أكبر في الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية التي تقاتل روسيا في الصراع الحالي حيث يركز القتال على منطقة دونباس ويلعب الاستخدام المطول للمدفعية دورا أكثر أهمية.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت وورموث لبودكاست المجلس الأطلسي يوم الثلاثاء: "[هناك] معركة مدفعية طاحنة في الوقت الحالي، سيكون من الصعب الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية.
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أمس, 19:38 GMT
واعترفت وورموث بأن القوات الروسية كانت مجددا متقدمة في القتال الحالي في منطقة دونباس، مشيرة إلى أن تضاريس المنطقة تفضل الوحدات القتالية الروسية في نشرها واستخدام الدبابات والمدفعية.
وقالت؛ "بدأ الروس في إحراز تقدم صغير. إن التضاريس هناك أكثر ملاءمة لهم [لإحراز] تقدم صغير".
وأضافت وورموث أن الولايات المتحدة توسع تدريبها لبعض القوات الأوكرانية لأنها زودتها بأنظمة أسلحة أكثر تعقيدا من صواريخ جافلين المضادة للدبابات سهلة الاستخدام وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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