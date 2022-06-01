https://arabic.sputniknews.com/20220601/الجيش-الأمريكي-الولايات-المتحدة-تجد-صعوبة-كبيرة-في-الحفاظ-على-معنويات-القوات-الأوكرانية-1062944870.html
الجيش الأمريكي: الولايات المتحدة تجد صعوبة كبيرة في الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية
الجيش الأمريكي: الولايات المتحدة تجد صعوبة كبيرة في الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية
قالت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموث، إن الحكومة الأمريكية ستجد صعوبة أكبر في الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية التي تقاتل روسيا في الصراع الحالي حيث... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T00:03+0000
2022-06-01T00:03+0000
2022-06-01T00:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103699/11/1036991193_0:237:3916:2440_1920x0_80_0_0_8d883f9b57a20e1f83f7fcd3e491d249.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت وورموث لبودكاست المجلس الأطلسي يوم الثلاثاء: "[هناك] معركة مدفعية طاحنة في الوقت الحالي، سيكون من الصعب الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية.واعترفت وورموث بأن القوات الروسية كانت مجددا متقدمة في القتال الحالي في منطقة دونباس، مشيرة إلى أن تضاريس المنطقة تفضل الوحدات القتالية الروسية في نشرها واستخدام الدبابات والمدفعية.وقالت؛ "بدأ الروس في إحراز تقدم صغير. إن التضاريس هناك أكثر ملاءمة لهم [لإحراز] تقدم صغير".وأضافت وورموث أن الولايات المتحدة توسع تدريبها لبعض القوات الأوكرانية لأنها زودتها بأنظمة أسلحة أكثر تعقيدا من صواريخ جافلين المضادة للدبابات سهلة الاستخدام وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تعرض-وساطتها-لتسهيل-تبادل-أسرى-الحرب-بين-روسيا-وأوكرانيا-1062941602.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103699/11/1036991193_663:0:3916:2440_1920x0_80_0_0_f482815638f853c47b77ca0552bea956.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الجيش الأمريكي: الولايات المتحدة تجد صعوبة كبيرة في الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية
تابعنا عبر
قالت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموث، إن الحكومة الأمريكية ستجد صعوبة أكبر في الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية التي تقاتل روسيا في الصراع الحالي حيث يركز القتال على منطقة دونباس ويلعب الاستخدام المطول للمدفعية دورا أكثر أهمية.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت وورموث لبودكاست المجلس الأطلسي يوم الثلاثاء: "[هناك] معركة مدفعية طاحنة في الوقت الحالي، سيكون من الصعب الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية.
واعترفت وورموث بأن القوات الروسية كانت مجددا متقدمة في القتال الحالي في منطقة دونباس، مشيرة إلى أن تضاريس المنطقة تفضل الوحدات القتالية الروسية في نشرها واستخدام الدبابات والمدفعية.
وقالت؛ "بدأ الروس في إحراز تقدم صغير. إن التضاريس هناك أكثر ملاءمة لهم [لإحراز] تقدم صغير".
وأضافت وورموث أن الولايات المتحدة توسع تدريبها لبعض القوات الأوكرانية لأنها زودتها بأنظمة أسلحة أكثر تعقيدا من صواريخ جافلين المضادة للدبابات سهلة الاستخدام وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.