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الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة في سماء النقب بعد اختراقها الأجواء الإسرائيلية
الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة في سماء النقب بعد اختراقها الأجواء الإسرائيلية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض طائرة مسيرة في سماء النقب بعد اختراقها الأجواء الإسرائيلية. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T13:44+0000
2022-06-01T13:49+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت.وقال أدرعي إن "طائرات حربية مطلع الأسبوع (يوم الاثنين) قامت باعتراض طائرة مسيرة في سماء النقب بالقرب من جبل ساغي".وتابع "يتم التحقيق في ملابسات الحادث".وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن تكلفة كل عملية اعتراض صواريخ العدو وطائراته المسيرة ستكون دولارين فقط في منظومة الدفاع الجوي القائمة على "الليزر".وأضاف بينيت في لقطات مصورة خلال زيارة لشركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتطورة المملوكة للدولة، "هذا يغير قواعد اللعبة، ليس فقط لأننا نهاجم جيش العدو، لكن أيضا لأننا نفلسه".وتابع "اعتراض كل صاروخ يكلفنا كثيرا من المال حتى الآن. اليوم يمكنهم (الأعداء) استثمار عشرات الآلاف من الدولارات في صاروخ وسنستثمر نحن دولارين على الكهرباء لاعتراض ذلك الصاروخ".وأردف "إننا ننطلق إلى الأمام، ونزيد من تفوقنا على أعدائنا، في سبيل ضمان الأمن لدولة إسرائيل".كما أكد أن "إسرائيل جاهزة استراتيجيا، وعلى كافة الأصعدة، للتعامل مع أي سيناريو كان".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/بينيت-دولاران-فقط-هي-تكلفة-عملية-اعتراض-الصواريخ-والطائرات-بمنظومة-الليزر-الجديدة-1062961547.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة في سماء النقب بعد اختراقها الأجواء الإسرائيلية

13:44 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 13:49 GMT 01.06.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZاطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض طائرة مسيرة في سماء النقب بعد اختراقها الأجواء الإسرائيلية.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت.
وقال أدرعي إن "طائرات حربية مطلع الأسبوع (يوم الاثنين) قامت باعتراض طائرة مسيرة في سماء النقب بالقرب من جبل ساغي".
وأضاف "لقد تم كشف ومتابعة المسيرة بشكل متواصل حتى اعتراضها بعد أن اجتازت إلى داخل الأراضي الاسرائيلية".
وتابع "يتم التحقيق في ملابسات الحادث".
وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
بينيت: دولاران فقط هي تكلفة عملية اعتراض الصواريخ والطائرات بمنظومة "الليزر" الجديدة
12:44 GMT
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن تكلفة كل عملية اعتراض صواريخ العدو وطائراته المسيرة ستكون دولارين فقط في منظومة الدفاع الجوي القائمة على "الليزر".
وأضاف بينيت في لقطات مصورة خلال زيارة لشركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتطورة المملوكة للدولة، "هذا يغير قواعد اللعبة، ليس فقط لأننا نهاجم جيش العدو، لكن أيضا لأننا نفلسه".
وتابع "اعتراض كل صاروخ يكلفنا كثيرا من المال حتى الآن. اليوم يمكنهم (الأعداء) استثمار عشرات الآلاف من الدولارات في صاروخ وسنستثمر نحن دولارين على الكهرباء لاعتراض ذلك الصاروخ".
وأردف "إننا ننطلق إلى الأمام، ونزيد من تفوقنا على أعدائنا، في سبيل ضمان الأمن لدولة إسرائيل".
كما أكد أن "إسرائيل جاهزة استراتيجيا، وعلى كافة الأصعدة، للتعامل مع أي سيناريو كان".
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