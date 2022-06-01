https://arabic.sputniknews.com/20220601/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-شابة-فلسطينية-بزعم-محاولتها-تنفيذ-عملية-طعن-1062947419.html
الجيش الإسرائيلي يقتل شابة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
الجيش الإسرائيلي يقتل شابة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
لقيت شابة فلسطينية مصرعها، صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بذريعة... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T06:18+0000
2022-06-01T06:18+0000
2022-06-01T06:21+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة (31 عاما) إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال قرب العروب شمال الخليل".وأوضح البيان أن "الرصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى، وخرجت من الجهة اليمنى".وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من مخيم العروب". وأضاف: "قامت مخربة مسلحة بسكين بالتقدم نحو جندي كان يهم بأعمال لتأمين طريق رقم 60 حيث ردت قوة عسكرية بإطلاق النار".وأضاف أنه "تم تحييد المخربة. لم تقع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية".وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات أمنية إلى مكان الحادث، حيث يقع مخيم العروب بين مدينتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية، وقام بنصب حواجز عسكرية، كما شرع بحملة تدقيق بهويات الفلسطينيين المسافرين على الطريق بين شمال وجنوب الضفة الغربية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يقتل شابة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
06:18 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 06:21 GMT 01.06.2022) تابعنا عبر
لقيت شابة فلسطينية مصرعها، صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن ضد أحد الجنود.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة (31 عاما) إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال قرب العروب شمال الخليل".
وأوضح البيان أن "الرصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى، وخرجت من الجهة اليمنى".
وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي
أنه "وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من مخيم العروب".
وأضاف: "قامت مخربة مسلحة بسكين بالتقدم نحو جندي كان يهم بأعمال لتأمين طريق رقم 60 حيث ردت قوة عسكرية بإطلاق النار".
وأضاف أنه "تم تحييد المخربة. لم تقع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية".
وأفاد مراسل "سبوتنيك
" بأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات أمنية إلى مكان الحادث، حيث يقع مخيم العروب بين مدينتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية، وقام بنصب حواجز عسكرية، كما شرع بحملة تدقيق بهويات الفلسطينيين المسافرين على الطريق بين شمال وجنوب الضفة الغربية.