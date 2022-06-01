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https://arabic.sputniknews.com/20220601/الحكم-على-مدافع-ويست-هام-وشقيقه-في-قضية-تعذيب-القطة-1062961421.html
الحكم على مدافع ويست هام وشقيقه في قضية "تعذيب القطة"
الحكم على مدافع ويست هام وشقيقه في قضية "تعذيب القطة"
أصدرت محكمة في شرق العاصمة البريطانية لندن، حكما بإدانة الفرنسي كورت زوما، ويست هام يونايتد الإنجليزي، في قضية "تعذيب القطة". 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:35+0000
2022-06-01T12:35+0000
بريطانيا
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وقضت المحكمة بأداء اللاعب زوما، 180 ساعة خدمة مجتمعية، بعد إقراره بركل وصفع قطه الأليف، بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".كما أصدرت المحكمة قرارا بمنع زوما من تربية القطط لمدة خمس سنوات، وتم الحكم على شقيق اللاعب، يوان، بأداء 140 ساعة خدمة مجتمعية.يشار إلى أن زوما البالغ من العمر 27 عاما، كان قد اعترف بارتكاب فعلين يعدّان خرقا لقانون حماية الحيوان أمام محكمة الصلح في تامز.وظهر زوما ويوان في مقطع فيديو، أثار جدلا واسعا وموجة غضب في بريطانيا، حيث قام الأول بتعذيب قطة، وكان الأخير يضحك في الخلفية.وأظهر المقطع قيام زوما بمطاردة القطة وتهددها بحذائه بعدما قام بركلها وصفعها على رأسها، أمام أنظار ابنه البالغ من العمر 7 أعوام.
https://arabic.sputniknews.com/20200508/محمد-هنيدي-يعلق-على-مصدر-فيديو-تعذيب-القطة-1045384531.html
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بريطانيا

الحكم على مدافع ويست هام وشقيقه في قضية "تعذيب القطة"

12:35 GMT 01.06.2022
© AP Photo / Andreea Alexandruيتم فحص قطة من قبل قاضٍ خلال مسابقة "سوفيسكات" الدولية لجمال القطط في بوخارست، رومانيا، 7 مايو 2022.
يتم فحص قطة من قبل قاضٍ خلال مسابقة سوفيسكات الدولية لجمال القطط في بوخارست، رومانيا، 7 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Andreea Alexandru
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أصدرت محكمة في شرق العاصمة البريطانية لندن، حكما بإدانة الفرنسي كورت زوما، ويست هام يونايتد الإنجليزي، في قضية "تعذيب القطة".
وقضت المحكمة بأداء اللاعب زوما، 180 ساعة خدمة مجتمعية، بعد إقراره بركل وصفع قطه الأليف، بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
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كما أصدرت المحكمة قرارا بمنع زوما من تربية القطط لمدة خمس سنوات، وتم الحكم على شقيق اللاعب، يوان، بأداء 140 ساعة خدمة مجتمعية.
يشار إلى أن زوما البالغ من العمر 27 عاما، كان قد اعترف بارتكاب فعلين يعدّان خرقا لقانون حماية الحيوان أمام محكمة الصلح في تامز.
وظهر زوما ويوان في مقطع فيديو، أثار جدلا واسعا وموجة غضب في بريطانيا، حيث قام الأول بتعذيب قطة، وكان الأخير يضحك في الخلفية.
وأظهر المقطع قيام زوما بمطاردة القطة وتهددها بحذائه بعدما قام بركلها وصفعها على رأسها، أمام أنظار ابنه البالغ من العمر 7 أعوام.
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
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