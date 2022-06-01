https://arabic.sputniknews.com/20220601/الخارجية-الإيرانية-برنامجنا-النووي-سلمي-بامتياز-1062970683.html

الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلمي بامتياز

الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلمي بامتياز

قال سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن برنامج بلاده النووي سلمي بامتياز. 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T16:10+0000

2022-06-01T16:10+0000

2022-06-01T16:10+0000

إيران

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102582/83/1025828374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a0d718970881f451fd13bb42a66ce0cd.jpg

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات خطيب زادة جاءت ردا على موقف الخارجية الفرنسية الذي اعتمد على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران، مؤخرا.وبعث خطيب زادة برسالة واضحة وصريحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن برنامج بلاده النووي سلمي بامتياز، وبأن إيران ستتخذ إجراء حازما ومناسبا على أي خطوة غير بناءة في مجلس الحكام التابع للوكالة نفسها، مؤكدا أن تقرير الوكالة الجديد لا يعكس حقيقة التعامل بين إيران وهذه الوكالة الدولية.وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن هذه التصريحات متسرعة وقائمة على تحيزات سياسية، متجاهلة التعاون الفني الواسع والبناء من جانب إيران مع الوكالة، بشكل نهائي، وهو ما شكَّل بدوره سلوكا تدخليا وعديم القيمة أيضا، مضيفا أن "طبيعة ومعالم التصريحات ومثل هذه الإجراءات تصب في الحرب النفسية ومحاولات التضييق ضد إيران، وذلك بالتزامن مع اجتماعات مجلس الحكام، وهي مكشوفة تماما بالنسبة إلينا".ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية إلى الالتزام بسير تعاونها الفني، ناصحا فرنسا بالكف عن اتخاذ مواقف وتدخلات قد تؤدي إلى حرف مسارات التعاون عن نهجها الصحيح.وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.واستضافت فيينا في أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها، أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

https://arabic.sputniknews.com/20220601/إيران-تؤكد-استمرار-مفاوضات-الاتفاق-النووي-وتنفي-توقفها-1062958699.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, أخبار العالم الآن