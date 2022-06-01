https://arabic.sputniknews.com/20220601/الخارجية-الإيرانية-لأمريكا-حان-وقت-الاستيقاظ-1062973581.html

الخارجية الإيرانية تقول للصامتين عن السلاح النووي الإسرائيلي: حان وقت الاستيقاظ

الخارجية الإيرانية تقول للصامتين عن السلاح النووي الإسرائيلي: حان وقت الاستيقاظ

قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن الجميع يعلم أن الكيان الصهيوني من يملك السلاح النووي. 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T18:17+0000

2022-06-01T18:17+0000

2022-06-01T18:26+0000

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ونشر خطيب زادة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، ذكر من خلالها أنه حان الوقت لاستیقاظ الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا من نومهم المُتعمد، في ظل صمتهم عن امتلاك إسرائيل للسلاح النووي.وأكد خطيب زادة أن المجتمع الدولي يعلم أن إسرائيل هي العدو الأول للاتفاق النووي، ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، باعتبارها الدولة الوحيدة التي بحوزتها سلاح نووي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده على استعداد للمضي قدما في الخيار الدبلوماسي بشأن مفاوضات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، أو الحذو في اتجاه معاكس.ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية إلى الالتزام بسير تعاونها الفني، ناصحا فرنسا بالكف عن اتخاذ مواقف وتدخلات قد تؤدي إلى حرف مسارات التعاون عن نهجها الصحيح.وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.واستضافت فيينا في أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها، أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

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