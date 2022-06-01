https://arabic.sputniknews.com/20220601/الخارجية-اللبنانية-قبرص-تكشف-هدف-المناورات-الإسرائيلية-وتنفي-أن-تكون-موجهة-ضد-بيروت-1062961239.html
الخارجية اللبنانية: قبرص تكشف هدف المناورات الإسرائيلية وتنفي أن تكون موجهة ضد بيروت
الخارجية اللبنانية: قبرص تكشف هدف المناورات الإسرائيلية وتنفي أن تكون موجهة ضد بيروت
نفى السفير القبرصي في لبنان بانايوتيس كيرياكو، اليوم الأربعاء، أن تكون المناورات الإسرائيلية في قبرص موجهة ضد لبنان. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:29+0000
2022-06-01T12:29+0000
2022-06-01T12:29+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050651979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0f9c9787a76dad83e553f9b53444254.jpg
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، استقبل السفير القبرصي للاستيضاح حول التمارين العسكرية المشتركة مع إسرائيل، معترضًا على ما ورد في الإعلام الإسرائيلي على أنها موجهة ضد لبنان".وحسب البيان اللبناني: "نفى السفير القبرصي هذا الأمر جملة وتفصيلا"، مشيرًا إلى أن "هدف هذه التمارين هو لتدريب الحرس الحدودي للدفاع عن الجزيرة القبرصية".وأضاف كيرياكو أن "وزارة الدفاع القبرصية ستُصدر بيانًا توضيحيًا بهذا الشأن غدًا الخميس، بعد انتهاء هذه التمارين العسكرية".وبدأ سلاح الجو الإسرائيلي بالتدريب على توجيه ضربة واسعة النطاق لإيران، الاثنين الماضي، خلال مناورات "عربات النار"، والتي تجري في قبرص وتنتهي غدا الخميس، وتعتبر أكبر مناورات عسكرية بين الإدارة القبرصية وإسرائيل حتى اليوم.يأتي ذلك في ضوء الشك المتزايد بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي المبرم 2015، وسط مفاوضات متوقفة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة.
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050651979_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d60730af35ab1fe81f369e94946568b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
الخارجية اللبنانية: قبرص تكشف هدف المناورات الإسرائيلية وتنفي أن تكون موجهة ضد بيروت
تابعنا عبر
نفى السفير القبرصي في لبنان بانايوتيس كيرياكو، اليوم الأربعاء، أن تكون المناورات الإسرائيلية في قبرص موجهة ضد لبنان.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، استقبل السفير القبرصي للاستيضاح حول التمارين العسكرية المشتركة مع إسرائيل، معترضًا على ما ورد في الإعلام الإسرائيلي على أنها موجهة ضد لبنان".
وحسب البيان اللبناني: "نفى السفير القبرصي هذا الأمر جملة وتفصيلا"، مشيرًا إلى أن "هدف هذه التمارين هو لتدريب الحرس الحدودي للدفاع عن الجزيرة القبرصية".
وأضاف كيرياكو أن "وزارة الدفاع القبرصية ستُصدر بيانًا توضيحيًا بهذا الشأن غدًا الخميس، بعد انتهاء هذه التمارين العسكرية".
وبدأ سلاح الجو الإسرائيلي بالتدريب
على توجيه ضربة واسعة النطاق لإيران، الاثنين الماضي، خلال مناورات
"عربات النار"، والتي تجري في قبرص وتنتهي غدا الخميس، وتعتبر أكبر مناورات عسكرية بين الإدارة القبرصية وإسرائيل حتى اليوم.
يأتي ذلك في ضوء الشك المتزايد بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي المبرم 2015، وسط مفاوضات متوقفة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة.