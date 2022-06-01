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الخارجية اللبنانية: قبرص تكشف هدف المناورات الإسرائيلية وتنفي أن تكون موجهة ضد بيروت
الخارجية اللبنانية: قبرص تكشف هدف المناورات الإسرائيلية وتنفي أن تكون موجهة ضد بيروت
نفى السفير القبرصي في لبنان بانايوتيس كيرياكو، اليوم الأربعاء، أن تكون المناورات الإسرائيلية في قبرص موجهة ضد لبنان. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:29+0000
2022-06-01T12:29+0000
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وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، استقبل السفير القبرصي للاستيضاح حول التمارين العسكرية المشتركة مع إسرائيل، معترضًا على ما ورد في الإعلام الإسرائيلي على أنها موجهة ضد لبنان".وحسب البيان اللبناني: "نفى السفير القبرصي هذا الأمر جملة وتفصيلا"، مشيرًا إلى أن "هدف هذه التمارين هو لتدريب الحرس الحدودي للدفاع عن الجزيرة القبرصية".وأضاف كيرياكو أن "وزارة الدفاع القبرصية ستُصدر بيانًا توضيحيًا بهذا الشأن غدًا الخميس، بعد انتهاء هذه التمارين العسكرية".وبدأ سلاح الجو الإسرائيلي بالتدريب على توجيه ضربة واسعة النطاق لإيران، الاثنين الماضي، خلال مناورات "عربات النار"، والتي تجري في قبرص وتنتهي غدا الخميس، وتعتبر أكبر مناورات عسكرية بين الإدارة القبرصية وإسرائيل حتى اليوم.يأتي ذلك في ضوء الشك المتزايد بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي المبرم 2015، وسط مفاوضات متوقفة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة.
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية اللبنانية: قبرص تكشف هدف المناورات الإسرائيلية وتنفي أن تكون موجهة ضد بيروت

12:29 GMT 01.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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نفى السفير القبرصي في لبنان بانايوتيس كيرياكو، اليوم الأربعاء، أن تكون المناورات الإسرائيلية في قبرص موجهة ضد لبنان.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، استقبل السفير القبرصي للاستيضاح حول التمارين العسكرية المشتركة مع إسرائيل، معترضًا على ما ورد في الإعلام الإسرائيلي على أنها موجهة ضد لبنان".
وحسب البيان اللبناني: "نفى السفير القبرصي هذا الأمر جملة وتفصيلا"، مشيرًا إلى أن "هدف هذه التمارين هو لتدريب الحرس الحدودي للدفاع عن الجزيرة القبرصية".
وأضاف كيرياكو أن "وزارة الدفاع القبرصية ستُصدر بيانًا توضيحيًا بهذا الشأن غدًا الخميس، بعد انتهاء هذه التمارين العسكرية".
وبدأ سلاح الجو الإسرائيلي بالتدريب على توجيه ضربة واسعة النطاق لإيران، الاثنين الماضي، خلال مناورات "عربات النار"، والتي تجري في قبرص وتنتهي غدا الخميس، وتعتبر أكبر مناورات عسكرية بين الإدارة القبرصية وإسرائيل حتى اليوم.
يأتي ذلك في ضوء الشك المتزايد بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي المبرم 2015، وسط مفاوضات متوقفة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة.
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