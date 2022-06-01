https://arabic.sputniknews.com/20220601/الدفاع-الروسية-تحصي-خسائر-القوات-الأوكرانية-1062953598.html
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية
وفي البيان الصباحي اليومي لوزارة الدفاع الروسية، تم التأكيد أن "صواريخ عالية الدقة أصابت خمسة مواقع قيادة و29 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية، كما تم... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T09:40+0000
2022-06-01T09:40+0000
2022-06-01T09:40+0000
روسيا
رصد عسكري
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وفي البيان الصباحي اليومي لوزارة الدفاع الروسية، تم التأكيد أن "صواريخ عالية الدقة أصابت خمسة مواقع قيادة و29 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية، كما تم استهداف 61 مركزا للقوات والمعدات بواسطة الطيران".وأضافت: "نتيجة هذه الضربات، تم تدمير أكثر من 140 قوميًا متطرفا، بالإضافة إلى 9 دبابات وعربات قتال مشاة، وبطارية غراد، وست قطع مدفعية وهاون، و13 مركبة، وما إلى ذلك".وتابع البيان: "أسقط الدفاع الجوي طائرة سو-25 في جمهورية دونيتسك وطائرة هليكوبتر مي-8 أوكرانية في منطقة خاركوف، بالإضافة إلى سبع طائرات دون طيار وصاروخين من سميرتش".وقال البيان: "حيدت القوات الصاروخية والمدفعية ما يصل إلى 200 قومي متطرف خلال الضربات على 128 موقع قيادة و169 موقع إطلاق نار و623 منطقة تركيز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم أيضًا تدمير 24 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك بطارية مدافع هاوتزر إم-777 الأمريكية، وبندقية 2S7 Pion، ومركبة قتالية من طراز غراد، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة".إجمالاً، منذ بداية العملية، تم تدمير 3363 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1744 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و1077 طائرة دون طيار، و185 طائرة حربية، و129 طائرة هليكوبتر، وما إلى ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/روسيا-تكمل-اختبار-صاروخ-فرط-صوتي-في-أسطولها-الشمالي-1062952049.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية
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وفي البيان الصباحي اليومي لوزارة الدفاع الروسية، تم التأكيد أن "صواريخ عالية الدقة أصابت خمسة مواقع قيادة و29 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية، كما تم استهداف 61 مركزا للقوات والمعدات بواسطة الطيران".
وأضافت: "نتيجة هذه الضربات، تم تدمير أكثر من 140 قوميًا متطرفا، بالإضافة إلى 9 دبابات وعربات قتال مشاة، وبطارية غراد، وست قطع مدفعية وهاون، و13 مركبة، وما إلى ذلك".
وتابع البيان: "أسقط الدفاع الجوي طائرة سو-25 في جمهورية دونيتسك وطائرة هليكوبتر مي-8 أوكرانية في منطقة خاركوف، بالإضافة إلى سبع طائرات دون طيار وصاروخين من سميرتش".
وقال البيان: "حيدت القوات الصاروخية والمدفعية ما يصل إلى 200 قومي متطرف خلال الضربات على 128 موقع قيادة و169 موقع إطلاق نار و623 منطقة تركيز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم أيضًا تدمير 24 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك بطارية مدافع هاوتزر إم-777 الأمريكية، وبندقية 2S7 Pion، ومركبة قتالية من طراز غراد، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة".
إجمالاً، منذ بداية العملية، تم تدمير 3363 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1744 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و1077 طائرة دون طيار، و185 طائرة حربية، و129 طائرة هليكوبتر، وما إلى ذلك.