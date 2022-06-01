https://arabic.sputniknews.com/20220601/الرئاسي-الليبي-يحث-مجلسي-الدولة-والنواب-على-توحيد-المناصب-السيادية-وصولا-للانتخابات-1062947569.html
الرئاسي الليبي يحث مجلسي الدولة والنواب على توحيد المناصب السيادية وصولا للانتخابات
الرئاسي الليبي يحث مجلسي الدولة والنواب على توحيد المناصب السيادية وصولا للانتخابات
دعا المجلس الرئاسي الليبي مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى "ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية وفق ما تم إقراره في الاتفاق السياسي، من أجل توحيد الصف... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T06:23+0000
2022-06-01T06:23+0000
2022-06-01T06:23+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وحث المجلس الرئاسي، في بيان مختصر له، مجلسي النواب والدولة على "ضرورة العمل سويا من أجل الوصول إلى الانتخابات، ودعم الاستقرار والسلام في ليبيا".وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من صراع منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بالزعيم معمر القذافي وأدت إلى مقتله في عام 2011.وهي الآن منقسمة بين إداراتين متنافستين في الشرق والغرب، تدعم كل منها ميليشيات مختلفة وحكومات أجنبية، ويخشى مراقبون أن يؤدي تشكيل حكومة باشاغا في سرت إلى مزيد من تعزيز الانقسام السياسي.عيّن باشاغا، وهو وزير داخلية سابق وطيار في القوات الجوية، رئيسا للوزراء من قبل البرلمان الذي يتخذ من شرقي البلاد مقرا له في فبراير/ شباط.لكن خصمه، رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، الذي يتخذ من طرابلس غربي البلاد مقرا لحكومته، رفض التنحي، وأصر على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
الرئاسي الليبي يحث مجلسي الدولة والنواب على توحيد المناصب السيادية وصولا للانتخابات
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دعا المجلس الرئاسي الليبي مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى "ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية وفق ما تم إقراره في الاتفاق السياسي، من أجل توحيد الصف في ليبيا".
وحث المجلس الرئاسي، في بيان مختصر له، مجلسي النواب والدولة على "ضرورة العمل سويا من أجل الوصول إلى الانتخابات، ودعم الاستقرار والسلام في ليبيا".
وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من صراع منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بالزعيم معمر القذافي وأدت إلى مقتله في عام 2011.
وهي الآن منقسمة بين إداراتين متنافستين
في الشرق والغرب، تدعم كل منها ميليشيات مختلفة وحكومات أجنبية، ويخشى مراقبون أن يؤدي تشكيل حكومة باشاغا في سرت إلى مزيد من تعزيز الانقسام السياسي.
عيّن باشاغا، وهو وزير داخلية سابق وطيار في القوات الجوية، رئيسا للوزراء من قبل البرلمان الذي يتخذ من شرقي البلاد مقرا له في فبراير/ شباط.
لكن خصمه، رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، الذي يتخذ من طرابلس غربي البلاد مقرا لحكومته، رفض التنحي، وأصر على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة
.