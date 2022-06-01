https://arabic.sputniknews.com/20220601/السودان-يعلن-انتهاء-عمل-لجنة-تقصي-الحقائق-حول-حريق-ميناء-سواكن-على-البحر-الأحمر-1062949124.html
السودان يعلن انتهاء عمل لجنة تقصي الحقائق حول حريق ميناء سواكن على البحر الأحمر
السودان يعلن انتهاء عمل لجنة تقصي الحقائق حول حريق ميناء سواكن على البحر الأحمر
أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، انتهاء عمل لجنة تقصي الحقائق حول الحريق في ميناء سواكن الذي يقع على ساحل البحر الأحمر. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T07:36+0000
2022-06-01T07:36+0000
2022-06-01T07:36+0000
أخبار السودان اليوم
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ونقلت صحيفة "الانتباهة"، عن العميد المطري أحمد المطري، مدير دائرة الوقاية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني رئيس اللجنة الفنية المختصة بتقصي الحقائق، حول الحريق الذي اندلع في ميناء عثمان دقنة في مدينة سواكن على ساحل البحر الأحمر، قوله إن "اللجنة المكلفة بهذا الأمر قد أنهت أعمالها".وأضاف المسؤول السوداني أن "اللجنة قامت بمراجعة وتفتيش وترتيب أوضاع الدفاع المدني وجميع إجراءات الوقاية والسلامة بمنشآت هيئة الموانئ البحرية تمهيدا لرفع توصياتها للجهات العليا المختصة والمعنية بتنفيذها". وأوضح أن الهدف من التوصيات "هو الوصول لأعلى مستويات الوقاية والسلامة منعاً لحدوث مثل هذه الحوادث مستقبلاً والوصول لأعلى درجات الجاهزية والاستعداد لمجابهة وإدارة المخاطر والكوارث مستقبلاً".ووفقا للصحيفة، كانت اللجنة قد وصلت مدينة سواكن قبل أيام وباشرت مهامها فور وصولها وعقدت عدة اجتماعات مع الجهات المختصة للوصول للحقائق ووضع الحلول المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
https://arabic.sputniknews.com/20210309/هل-يتراجع-السودان-عن-اتفاقيات-سواكن-مع-تركيا-وقطر؟-1048317022.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
السودان يعلن انتهاء عمل لجنة تقصي الحقائق حول حريق ميناء سواكن على البحر الأحمر
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أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، انتهاء عمل لجنة تقصي الحقائق حول الحريق في ميناء سواكن الذي يقع على ساحل البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الانتباهة"
، عن العميد المطري أحمد المطري، مدير دائرة الوقاية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني رئيس اللجنة الفنية المختصة بتقصي الحقائق، حول الحريق الذي اندلع في ميناء عثمان دقنة في مدينة سواكن على ساحل البحر الأحمر، قوله إن "اللجنة المكلفة بهذا الأمر قد أنهت أعمالها".
وأضاف المسؤول السوداني أن "اللجنة قامت بمراجعة وتفتيش وترتيب أوضاع الدفاع المدني وجميع إجراءات الوقاية والسلامة بمنشآت هيئة الموانئ البحرية تمهيدا لرفع توصياتها للجهات العليا المختصة والمعنية بتنفيذها".
وأوضح أن الهدف من التوصيات "هو الوصول لأعلى مستويات الوقاية والسلامة منعاً لحدوث مثل هذه الحوادث مستقبلاً والوصول لأعلى درجات الجاهزية والاستعداد لمجابهة وإدارة المخاطر والكوارث مستقبلاً".
ووفقا للصحيفة، كانت اللجنة قد وصلت مدينة سواكن قبل أيام وباشرت مهامها فور وصولها وعقدت عدة اجتماعات مع الجهات المختصة للوصول للحقائق ووضع الحلول المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.