https://arabic.sputniknews.com/20220601/السيسي-يصدر-قرارا-جمهوريا-بالعفو-عن-المهندس-يحيى-حسين-عبد-الهادي-1062958577.html
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا بالعفو عن المهندس يحي حسين عبد الهادي. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T11:39+0000
2022-06-01T11:39+0000
2022-06-01T11:39+0000
مصر
أخبار مصر الآن
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وأفاد موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري، بأنه جاري تنفيذ إجراءات الإفراج عن يحي حسين عبد الهادي، خلال ساعات.يشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي كانت قد أصدرت، في 23 مايو/ أيار الماضي، بيانا، في أعقاب الحكم على يحيى حسين عبد الهادي بالحبس لمدة 4 سنوات، أكدت فيه "احترامها لأحكام الدستور والقانون وأحكام القضاء المصري واجبة النفاذ، وأنها تدافع دومًا عن استقلال السلطة القضائية وعدم التوغل علي اختصاصاتها".وأوضحت اللجنة في بيانها، أنها قد قامت بزيارة حسين يحي حسين عبد الهادي، في محبسه خلال إجازة عيد الفطر المبارك.وأشارت اللجنة إلى أنها "عقب الخبر، تواصلت فور تلقيها نبأ الحكم عليه، مع رئاسة الجمهورية لإعمال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالعفو عنه".وشددت اللجنة على تليقها ردا ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي، متابعة: "إذ نعلن ذلك على الرأي العام المصري فإننا نؤكد أن سيادة القانون ستظل دومًا هي الحاكمة لكل أعمال اللجنة".
https://arabic.sputniknews.com/20210609/الحكومة-المصرية-توافق-على-مشروع-قرار-جمهوري-بالعفو-عن-سجناء-1049202943.html
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السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي
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أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا بالعفو عن المهندس يحي حسين عبد الهادي.
وأفاد موقع "بوابة أخبار اليوم
" المصري، بأنه جاري تنفيذ إجراءات الإفراج عن يحي حسين عبد الهادي، خلال ساعات.
يشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي كانت قد أصدرت، في 23 مايو/ أيار الماضي، بيانا، في أعقاب الحكم على يحيى حسين عبد الهادي بالحبس لمدة 4 سنوات، أكدت فيه "احترامها لأحكام الدستور والقانون وأحكام القضاء المصري واجبة النفاذ، وأنها تدافع دومًا عن استقلال السلطة القضائية وعدم التوغل علي اختصاصاتها".
وأوضحت اللجنة في بيانها، أنها قد قامت بزيارة حسين يحي حسين عبد الهادي، في محبسه خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأشارت اللجنة إلى أنها "عقب الخبر، تواصلت فور تلقيها نبأ الحكم عليه، مع رئاسة الجمهورية
لإعمال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالعفو عنه".
وشددت اللجنة على تليقها ردا ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي، متابعة: "إذ نعلن ذلك على الرأي العام المصري فإننا نؤكد أن سيادة القانون ستظل دومًا هي الحاكمة لكل أعمال اللجنة".