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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220601/العاصفة-الروسية-تدمر-مدرعات-للجيش-الأوكراني-1062946003.html
"أوراغان" تدمر مدرعات للجيش الأوكراني
"أوراغان" تدمر مدرعات للجيش الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 1 يونيو/حزيران، تدمير آليات مدرعة مموهة للقوات الأوكرانية. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T04:21+0000
2022-06-01T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ودمرتها راجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) بمساعدة طائرة مسيَّرة من طراز "أورلان". وأوضحت وزارة الدفاع أن الطائرة المسيرة قامت بطلعة جوية استطلاعية لتكتشف آليات عسكرية مدرعة مموهة تابعة للجيش الأوكراني، وأرسلت المعلومات عنها إلى إحدى بطاريات راجمات صواريخ "أوراغان". وتم تدمير المدرعات المكتشفة.ويُظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية لحظة إطلاق طائرة "أورلان"، ثم يُظهر لحظة إطلاق صواريخ "أوراغان" ولحظة تدمير الأهداف بالصواريخ.وقصفت القوات الروسية موقعا للقوات الأوكرانية في إطار عمليتها الخاصة الهادفة إلى حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من اعتداءات وقصف من قبل القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني.
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رصد عسكري

"أوراغان" تدمر مدرعات للجيش الأوكراني

04:21 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 05:00 GMT 01.06.2022)
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راجمة صواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 1 يونيو/حزيران، تدمير آليات مدرعة مموهة للقوات الأوكرانية.
ودمرتها راجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) بمساعدة طائرة مسيَّرة من طراز "أورلان". وأوضحت وزارة الدفاع أن الطائرة المسيرة قامت بطلعة جوية استطلاعية لتكتشف آليات عسكرية مدرعة مموهة تابعة للجيش الأوكراني، وأرسلت المعلومات عنها إلى إحدى بطاريات راجمات صواريخ "أوراغان". وتم تدمير المدرعات المكتشفة.
ويُظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية لحظة إطلاق طائرة "أورلان"، ثم يُظهر لحظة إطلاق صواريخ "أوراغان" ولحظة تدمير الأهداف بالصواريخ.
وقصفت القوات الروسية موقعا للقوات الأوكرانية في إطار عمليتها الخاصة الهادفة إلى حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من اعتداءات وقصف من قبل القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني.
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
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