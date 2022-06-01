https://arabic.sputniknews.com/20220601/العراق-يطلق-الطائرة-المسيرة-صقر-واحد-المحلية-الصنع-1062954579.html
العراق يطلق الطائرة المسيرة "صقر واحد" المحلية الصنع
العراق يطلق الطائرة المسيرة "صقر واحد" المحلية الصنع
أعلنت هيئة التصنيع الحربي في العراق، اليوم الأربعاء، عن إنتاج الطائرة المسيّرة "صقر واحد". 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:07+0000
2022-06-01T10:07+0000
2022-06-01T10:07+0000
العراق
رصد عسكري
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بغداد – سبوتنيك. وقال رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي، للوكالة الرسمية العراقية (واع): "هناك تطوراً كبيراً في الصناعات الحربية، منها قنابر [قذائق] الهاون والطائرات المسيرة"، لافتا إلى أن "الهيئة أنتجت طائرة مسيرة عراقية طراز (صقر واحد) واليوم ستنطلق التجربة النهائية لها بحضور العمليات المشتركة".وأوضح أن "ارتفاع هذا الطراز من الطائرة يبلغ 4 كم والمسافة التي تطير فيها بنحو 30 كم"، مشيراً إلى أن "الصناعات الحربية ستنتج أيضا بندقية (الرافدين)".وبيّن الدراجي أنه "تم إجراء تجارب للوجبة [الدفعة] الأولى من المسدسات"، لافتا إلى أن "هذه الصناعة فيها فائدة أمنية واقتصادية، لأنه من الناحية الأمنية سيكون من جانب الأمن القومي لأن العراق سيكون مصنِّعاً لأسلحته داخل البلد ومن الناحية الاقتصادية توفير العملة الصعبة بسبب تقليل الاستيراد إضافة إلى أن هذه المسدسات أرخص من الاستيراد".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, رصد عسكري
العراق يطلق الطائرة المسيرة "صقر واحد" المحلية الصنع
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أعلنت هيئة التصنيع الحربي في العراق، اليوم الأربعاء، عن إنتاج الطائرة المسيّرة "صقر واحد".
بغداد – سبوتنيك. وقال رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي، للوكالة الرسمية العراقية (واع): "هناك تطوراً كبيراً في الصناعات الحربية، منها قنابر [قذائق] الهاون والطائرات المسيرة"، لافتا إلى أن "الهيئة أنتجت طائرة مسيرة عراقية طراز (صقر واحد) واليوم ستنطلق التجربة النهائية لها بحضور العمليات المشتركة".
وأوضح أن "ارتفاع هذا الطراز من الطائرة يبلغ 4 كم والمسافة التي تطير فيها بنحو 30 كم"، مشيراً إلى أن "الصناعات الحربية ستنتج أيضا بندقية (الرافدين)".
وبيّن الدراجي أنه "تم إجراء تجارب للوجبة [الدفعة] الأولى من المسدسات"، لافتا إلى أن "هذه الصناعة فيها فائدة أمنية واقتصادية، لأنه من الناحية الأمنية سيكون من جانب الأمن القومي لأن العراق سيكون مصنِّعاً لأسلحته داخل البلد ومن الناحية الاقتصادية توفير العملة الصعبة بسبب تقليل الاستيراد إضافة إلى أن هذه المسدسات أرخص من الاستيراد".