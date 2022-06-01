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الفرق بين جدري الماء العادي وجدري القرود
الفرق بين جدري الماء العادي وجدري القرود
أخبر طبيب المناعة الروسي فلاديسلاف زيمشوغوف ما إذا كان من الممكن الإصابة بجدري الماء مرة أخرى، وأيضًا ما إذا كان هذا يمكن أن يشير إلى وجود جدري القرود لدى... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T04:40+0000
2022-06-01T04:40+0000
علوم
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أشار الطبيب في مقابلة مع قناة زفيزدا إلى أن جدري الماء هو فيروس لا علاقة له بالجدري أو جدري القرود.وأكد أن إعادة الإصابة بالجدري المائي مستبعدة، موضحًا أنه إذا أصيب الشخص مرة واحدة، فسيتمتع بحصانة مدى الحياة. وأشار زيمشوغوف إلى أن كبار السن وذوي الجهاز المناعي الضعيف غالبًا ما يصابون بالهربس النطاقي، والذي غالبًا ما يظنون أنه الجدري المائي.وأوضح: "الهربس النطاقي هو فيروس مشابه، لكنه يبدو مختلفًا تمامًا. البثور مختلفة تمامً ، بل إنها تشبه الهربس إلى حد كبير، وغالبًا ما يكون الألم على طول مسار الأعصاب. حيث توجد الأعصاب بالضبط، وغالبًا ما تكون بين الضلوع".
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علوم

الفرق بين جدري الماء العادي وجدري القرود

04:40 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSELجدري القرود في أفريقيا
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSEL
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أخبر طبيب المناعة الروسي فلاديسلاف زيمشوغوف ما إذا كان من الممكن الإصابة بجدري الماء مرة أخرى، وأيضًا ما إذا كان هذا يمكن أن يشير إلى وجود جدري القرود لدى البشر.
أشار الطبيب في مقابلة مع قناة زفيزدا إلى أن جدري الماء هو فيروس لا علاقة له بالجدري أو جدري القرود.
وقال: "في الواقع، هذا الفيروس ينتمي إلى الهربس ... تشمل هذه المجموعة أيضًا الهربس النطاقي - القوباء المنطقية. إنه ينتمي إلى فيروسات جدري الماء أو فيروسات الهربس".
وأكد أن إعادة الإصابة بالجدري المائي مستبعدة، موضحًا أنه إذا أصيب الشخص مرة واحدة، فسيتمتع بحصانة مدى الحياة. وأشار زيمشوغوف إلى أن كبار السن وذوي الجهاز المناعي الضعيف غالبًا ما يصابون بالهربس النطاقي، والذي غالبًا ما يظنون أنه الجدري المائي.
وأوضح: "الهربس النطاقي هو فيروس مشابه، لكنه يبدو مختلفًا تمامًا. البثور مختلفة تمامً ، بل إنها تشبه الهربس إلى حد كبير، وغالبًا ما يكون الألم على طول مسار الأعصاب. حيث توجد الأعصاب بالضبط، وغالبًا ما تكون بين الضلوع".
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