https://arabic.sputniknews.com/20220601/القضاء-الأمريكي-ينصف-جوني-ديب-ضد-آمبر-هيرد-1062975708.html
القضاء الأمريكي ينصف جوني ديب ضد آمبر هيرد
القضاء الأمريكي ينصف جوني ديب ضد آمبر هيرد
فصلت محكمة واشنطن في النزاع القضائي بين الثنائي النجم الهوليودي جوني ديب وآمبر هيرد بعد جلسة استمرت لأكثر من 13 ساعة. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T20:05+0000
2022-06-01T20:05+0000
2022-06-01T20:05+0000
منوعات
جوني ديب
العدل
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وأعلنت هيئة المحلّفين فوز جوني ديب في النزاع وقضت بأن تدفع آمبر هيرد 15 مليون دولار لصالح جوني ديب تعويضا عن التشهير به.يذكر أن معركة قضائية محتدمة دارت بين النجم وزوجته السابقة وسط تبادل لاتهامات خطيرة، إذ اتهم جوني ديب طليقته آمبر هيرد بضرب سمعته وتقويض مسيرته إثر تأكيدها في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه صراحة. وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, جوني ديب, العدل
القضاء الأمريكي ينصف جوني ديب ضد آمبر هيرد
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فصلت محكمة واشنطن في النزاع القضائي بين الثنائي النجم الهوليودي جوني ديب وآمبر هيرد بعد جلسة استمرت لأكثر من 13 ساعة.
وأعلنت هيئة المحلّفين فوز جوني ديب في النزاع وقضت بأن تدفع آمبر هيرد 15 مليون دولار لصالح جوني ديب تعويضا عن التشهير به.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مقربة من الممثل أن جوني ديب تغيب عن الحكم "بسبب التزامات مهنية تم التعهد بها قبل المحاكمة". أما آمبر هيرد فكانت حاضرة عند تلاوة الحكم في فيرفاكس، وفق ناطقة باسمها.
يذكر أن معركة قضائية محتدمة دارت بين النجم وزوجته السابقة وسط تبادل لاتهامات خطيرة، إذ اتهم جوني ديب طليقته آمبر هيرد بضرب سمعته وتقويض مسيرته إثر تأكيدها في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه صراحة. وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.