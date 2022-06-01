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القضاء الأمريكي ينصف جوني ديب ضد آمبر هيرد
القضاء الأمريكي ينصف جوني ديب ضد آمبر هيرد
فصلت محكمة واشنطن في النزاع القضائي بين الثنائي النجم الهوليودي جوني ديب وآمبر هيرد بعد جلسة استمرت لأكثر من 13 ساعة. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T20:05+0000
2022-06-01T20:05+0000
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جوني ديب
العدل
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وأعلنت هيئة المحلّفين فوز جوني ديب في النزاع وقضت بأن تدفع آمبر هيرد 15 مليون دولار لصالح جوني ديب تعويضا عن التشهير به.يذكر أن معركة قضائية محتدمة دارت بين النجم وزوجته السابقة وسط تبادل لاتهامات خطيرة، إذ اتهم جوني ديب طليقته آمبر هيرد بضرب سمعته وتقويض مسيرته إثر تأكيدها في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه صراحة. وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
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منوعات, جوني ديب, العدل

القضاء الأمريكي ينصف جوني ديب ضد آمبر هيرد

20:05 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONجوني ديب
جوني ديب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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فصلت محكمة واشنطن في النزاع القضائي بين الثنائي النجم الهوليودي جوني ديب وآمبر هيرد بعد جلسة استمرت لأكثر من 13 ساعة.
وأعلنت هيئة المحلّفين فوز جوني ديب في النزاع وقضت بأن تدفع آمبر هيرد 15 مليون دولار لصالح جوني ديب تعويضا عن التشهير به.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مقربة من الممثل أن جوني ديب تغيب عن الحكم "بسبب التزامات مهنية تم التعهد بها قبل المحاكمة". أما آمبر هيرد فكانت حاضرة عند تلاوة الحكم في فيرفاكس، وفق ناطقة باسمها.

يذكر أن معركة قضائية محتدمة دارت بين النجم وزوجته السابقة وسط تبادل لاتهامات خطيرة، إذ اتهم جوني ديب طليقته آمبر هيرد بضرب سمعته وتقويض مسيرته إثر تأكيدها في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه صراحة. وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
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