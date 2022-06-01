https://arabic.sputniknews.com/20220601/المفوضية-الأوروبية-توافق-على-خطة-لإنعاش-اقتصاد-بولندا-مقابل-35-مليار-يورو-1062973009.html
المفوضية الأوروبية توافق على خطة لإنعاش اقتصاد بولندا مقابل 35 مليار يورو
المفوضية الأوروبية توافق على خطة لإنعاش اقتصاد بولندا مقابل 35 مليار يورو
وافقت المفوضية الأوروبية على خطة إنعاش للاقتصاد البولندي المتضرر من فيروس كورونا تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 35 مليار يورو. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T17:43+0000
2022-06-01T17:43+0000
2022-06-01T17:43+0000
العالم
المفوضية الأوروبية
مساعدات
بولندا
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وأفادت المفوضية في بيان، اليوم الأربعاء: "قدمت المفوضية الأوروبية اليوم تقييمًا إيجابيًا لخطة التعافي في بولندا، وهي خطوة مهمة نحو تزويد هذا البلد بـ 23.9 مليار يورو في شكل منح و 11.5 مليار يورو في شكل قروض في إطار مرفق الاتحاد الأوروبي للتعافي والمرونة".وتمت الموافقة على خطة بولندا مع تأخير وعلى الرغم من مطالبات الاتحاد الأوروبي المستمرة إلى وارسو فيما يتعلق باحترام سيادة القانون. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تأثر القرار الإيجابي للمفوضية الأوروبية بموقف بولندا في الوضع حول أوكرانيا.هذا وقالت وزيرة المناخ والبيئة البولندية، آنا موسكفا، في مقابلة مع "BiznesAlert"، إن بولندا توقفت عن تزويد أوكرانيا بالوقود مجانًا، وهي تفعل ذلك الآن مقابل المال.وقالت موسكفا: "في بداية (العملية الخاصة)... قدمنا هذا الوقود مجانًا. في الوقت الحالي، هذه شحنات تجارية من ORLEN".وأضافت: "نقوم بإرسالها على أساس منتظم، مع الحفاظ على أولوية التسليم من السوق البولندية. تدير شركات الوقود في أوكرانيا أمورها. شحناتنا هي استجابة للأزمة، ولكن هذا القطاع منظم جيدًا، لذلك هناك إمكانات سوقية هناك".
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العالم, المفوضية الأوروبية, مساعدات, بولندا
المفوضية الأوروبية توافق على خطة لإنعاش اقتصاد بولندا مقابل 35 مليار يورو
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وافقت المفوضية الأوروبية على خطة إنعاش للاقتصاد البولندي المتضرر من فيروس كورونا تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 35 مليار يورو.
وأفادت المفوضية في بيان، اليوم الأربعاء: "قدمت المفوضية الأوروبية اليوم تقييمًا إيجابيًا لخطة التعافي في بولندا، وهي خطوة مهمة نحو تزويد هذا البلد بـ 23.9 مليار يورو في شكل منح و 11.5 مليار يورو في شكل قروض في إطار مرفق الاتحاد الأوروبي للتعافي والمرونة".
وتمت الموافقة على خطة بولندا مع تأخير وعلى الرغم من مطالبات الاتحاد الأوروبي المستمرة إلى وارسو فيما يتعلق باحترام سيادة القانون. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تأثر القرار الإيجابي للمفوضية الأوروبية بموقف بولندا في الوضع حول أوكرانيا.
هذا وقالت وزيرة المناخ والبيئة البولندية، آنا موسكفا، في مقابلة مع "BiznesAlert"، إن بولندا توقفت عن تزويد أوكرانيا بالوقود مجانًا، وهي تفعل ذلك الآن مقابل المال.
وأضافت: "نقوم بإرسالها على أساس منتظم، مع الحفاظ على أولوية التسليم من السوق البولندية. تدير شركات الوقود في أوكرانيا أمورها. شحناتنا هي استجابة للأزمة، ولكن هذا القطاع منظم جيدًا، لذلك هناك إمكانات سوقية هناك".