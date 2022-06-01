https://arabic.sputniknews.com/20220601/النجم-الأمريكي-أوين-ويلسون-يتعرض-إلى-سرقة-كبرى-1062955660.html

النجم الأمريكي أوين ويلسون يتعرض إلى "سرقة كبرى"

النجم الأمريكي أوين ويلسون يتعرض إلى "سرقة كبرى"

تعرض الممثل الأمريكي الشهير أوين ويلسون لحادث سرقة، حيث سُرقت إطارات سيارته من نوع تيسلا، حيث تركها طوال الليل في سانتا مونيكا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T10:39+0000

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2022-06-01T10:39+0000

مجتمع

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ونقلت "فوكس نيوز" عن مسؤولين أمنيين إنه تم الإبلاغ عن إزالة إطارات السيارة بالكامل، يوم الأحد قبل الماضي، وقال الملازم رودي فلوريس من إدارة شرطة سانتا مونيكا إنه لم يكن هناك شهود على الجريمة".وتجاوزت الخسائر الإجمالية الناتجة عن السرقة 4000 دولار، فيما يعمل المسؤولون على فحص كاميرات أمن المنازل المجاورة بحثًا عن أي خيوط في القضية.وتصنف المادة 487 (أ) من قانون العقوبات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية هذه الجريمة على أنها "سرقة كبرى"، حيث أنها تتضمن الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات شخص آخر تزيد قيمتها عن 950 دولارا.وفي وقت سابق، أثار ويلسون الجدل بحديثه عن أن والدته تزوجت مرة أخرى في الثمانين من عمرها، موضحا أنها تمكنت من العثور على الحب مرة أخرى لاحقًا في الحياة.جاء ذلك في تصريحاته لبرنامج "The Ellen DeGeneres Show"، خلال حلقة تناولت فيلمه الكوميدي الرومانسي "Marry Me"، الذي تشاركه البطولة فيه جينيفر لوبيز.وقال ويلسون إن والدته، التي تبلغ الآن 82 عاما، عندما كانت تبلغ من العمر 80 عاما "تزوجت من رجل لطيف للغاية، أعتقد أن هذه قصة رومانسية جدا، وتثبت فكرة العثور على الحب في أي عمر".

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مجتمع