https://arabic.sputniknews.com/20220601/انخفاض-إنتاج-النفط-والمكثفات-في-روسيا-خلال-شهر-أبريل-بنسبة-115-مقارنة-بشهر-مارس-1062971581.html
انخفاض إنتاج النفط والمكثفات في روسيا خلال شهر أبريل بنسبة 11.5% مقارنة بشهر مارس
انخفاض إنتاج النفط والمكثفات في روسيا خلال شهر أبريل بنسبة 11.5% مقارنة بشهر مارس
أعلنت هيئة الإحصاء الروسية، اليوم الأربعاء، انخفاض إنتاج النفط والمكثفات في روسيا في شهر نيسان/أبريل بنسبة 11.5 في المئة مقارنة بشهر آذار/مارس، ليبلغ الإنتاج... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T16:49+0000
2022-06-01T16:49+0000
2022-06-01T16:49+0000
روسيا
اقتصاد
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وجاء في بيان هيئة الإحصاء الروسية: "انخفض إنتاج النفط مع حساب مكثفات الغاز في شهر أبريل 2022 بنسبة 4.1 في المئة مقارنة بشهر أبريل عام 2021 وبنسبة 11.5 في المئة مقارنة بشهر مارس 2022 ليبلغ حجم الإنتاج 41.1 مليون طن. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير حتى أبريل 2022، تم إنتاج 176 مليون طن، أي بنسبة أكبر بـ 4.9 من نفس الفترة من العام الماضي".وفقا لهيئة الإحصاء، بذلك يبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط والمكثفات في روسيا في شهر أبريل نحو 10.042 مليون برميل يوميًا (باستخدام معامل تحويل 7.33 للهيدروكربونات السائلة). فيما بلغ في شهر مارس مستوى 10.971 مليون برميل يوميا. وبذلك انخفض في أبريل بمقدار 929 ألف برميل يوميا أي بنسبة 8.5%.وأوضحت هيئة الإحصاء أن إنتاج النفط من دون مكثفات الغاز في شهر أبريل بلغ 38 مليون طن، أي أقل مما كان عليه في شهر أبريل 2021 ومارس 2022 بنسبة 4.4 في المئة و 11.4 في المئة على التوالي.
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روسيا, اقتصاد
انخفاض إنتاج النفط والمكثفات في روسيا خلال شهر أبريل بنسبة 11.5% مقارنة بشهر مارس
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أعلنت هيئة الإحصاء الروسية، اليوم الأربعاء، انخفاض إنتاج النفط والمكثفات في روسيا في شهر نيسان/أبريل بنسبة 11.5 في المئة مقارنة بشهر آذار/مارس، ليبلغ الإنتاج 41.1 مليون طنا.
وجاء في بيان هيئة الإحصاء الروسية: "انخفض إنتاج النفط مع حساب مكثفات الغاز في شهر أبريل 2022 بنسبة 4.1 في المئة مقارنة بشهر أبريل عام 2021 وبنسبة 11.5 في المئة مقارنة بشهر مارس 2022 ليبلغ حجم الإنتاج 41.1 مليون طن. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير حتى أبريل 2022، تم إنتاج 176 مليون طن، أي بنسبة أكبر بـ 4.9 من نفس الفترة من العام الماضي".
وفقا لهيئة الإحصاء، بذلك يبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط والمكثفات في روسيا في شهر أبريل نحو 10.042 مليون برميل يوميًا (باستخدام معامل تحويل 7.33 للهيدروكربونات السائلة). فيما بلغ في شهر مارس مستوى 10.971 مليون برميل يوميا. وبذلك انخفض في أبريل بمقدار 929 ألف برميل يوميا أي بنسبة 8.5%.
وأوضحت هيئة الإحصاء أن إنتاج النفط من دون مكثفات الغاز في شهر أبريل بلغ 38 مليون طن، أي أقل مما كان عليه في شهر أبريل 2021 ومارس 2022 بنسبة 4.4 في المئة و 11.4 في المئة على التوالي.