انطلاق اجتماعات بنك التنمية الإسلامي السنوية من شرم الشيخ لبحث تداعيات التعافي من الجائحة
© Sputnik . Mohammad Damourدمشق.. لقاح كورونا في الهواء الطلق
© Sputnik . Mohammad Damour
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تحمل شعار "بعد التعافي من الجائحة.. الصمود والاستدامة".
شرم الشيخ - سبوتنيك. ويشارك في هذه الاجتماعات ممثلو ووزراء عن الدول الأعضاء في البنك والبالغ عددهم 57 بلداً، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
وتتضمن الاجتماعات انعقاد الاجتماع السنوي الـ (47) لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع الـ (29) لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع الـ(22) للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الـ (17) لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع الـ (15) لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.
كما من المقرر أن تشهد الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقات، أبرزها الاتفاق بين مؤسسات التمويل الدولية وعدد من الدول الأعضاء وممثلي القطاع الخاص المشارك في الاجتماعات لتسهيل عمليات التمويل المستقبلية.
ويعقد على هامش الاجتماعات عدد من الجلسات الخاصة لمناقشة قضايا المناخ، وزيادة الإنفاق من اجل تحسين المناخ، والتحول الرقمي في الخدمات المالية، ودفع نمو الاقتصادات بعد جائحة كورونا، إلى جانب استضافة عدد من الفعاليات الخاصة باستضافة مصر قمة المناخ الـ 27 والتي من المقرر أن تنعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
إضافة إلى ذلك، ستشهد اجتماعات هذه السنة انعقاد منتدى القطاع الخاص في نسخته الجديدة، الذي يشارك فيه ممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وتتضمن الاجتماعات انعقاد الاجتماع السنوي الـ (47) لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع الـ (29) لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع الـ(22) للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الـ (17) لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع الـ (15) لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.
كما من المقرر أن تشهد الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقات، أبرزها الاتفاق بين مؤسسات التمويل الدولية وعدد من الدول الأعضاء وممثلي القطاع الخاص المشارك في الاجتماعات لتسهيل عمليات التمويل المستقبلية.
ويعقد على هامش الاجتماعات عدد من الجلسات الخاصة لمناقشة قضايا المناخ، وزيادة الإنفاق من اجل تحسين المناخ، والتحول الرقمي في الخدمات المالية، ودفع نمو الاقتصادات بعد جائحة كورونا، إلى جانب استضافة عدد من الفعاليات الخاصة باستضافة مصر قمة المناخ الـ 27 والتي من المقرر أن تنعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
إضافة إلى ذلك، ستشهد اجتماعات هذه السنة انعقاد منتدى القطاع الخاص في نسخته الجديدة، الذي يشارك فيه ممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.