عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220601/انطلاق-اجتماعات-بنك-التنمية-الإسلامي-السنوية-من-شرم-الشيخ-لبحث-تداعيات-التعافي-من-الجائحة-1062951634.html
انطلاق اجتماعات بنك التنمية الإسلامي السنوية من شرم الشيخ لبحث تداعيات التعافي من الجائحة
انطلاق اجتماعات بنك التنمية الإسلامي السنوية من شرم الشيخ لبحث تداعيات التعافي من الجائحة
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تحمل شعار "بعد التعافي من الجائحة.. الصمود والاستدامة". 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T08:50+0000
2022-06-01T08:50+0000
العالم
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1058466922_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_955f0fb694fda23e2672f629e9bfb79d.jpg
شرم الشيخ - سبوتنيك. ويشارك في هذه الاجتماعات ممثلو ووزراء عن الدول الأعضاء في البنك والبالغ عددهم 57 بلداً، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.وتتضمن الاجتماعات انعقاد الاجتماع السنوي الـ (47) لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع الـ (29) لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع الـ(22) للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الـ (17) لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع الـ (15) لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.كما من المقرر أن تشهد الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقات، أبرزها الاتفاق بين مؤسسات التمويل الدولية وعدد من الدول الأعضاء وممثلي القطاع الخاص المشارك في الاجتماعات لتسهيل عمليات التمويل المستقبلية.ويعقد على هامش الاجتماعات عدد من الجلسات الخاصة لمناقشة قضايا المناخ، وزيادة الإنفاق من اجل تحسين المناخ، والتحول الرقمي في الخدمات المالية، ودفع نمو الاقتصادات بعد جائحة كورونا، إلى جانب استضافة عدد من الفعاليات الخاصة باستضافة مصر قمة المناخ الـ 27 والتي من المقرر أن تنعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.إضافة إلى ذلك، ستشهد اجتماعات هذه السنة انعقاد منتدى القطاع الخاص في نسخته الجديدة، الذي يشارك فيه ممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1058466922_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c6bbea64060510895457bece48a4f30d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, مصر

انطلاق اجتماعات بنك التنمية الإسلامي السنوية من شرم الشيخ لبحث تداعيات التعافي من الجائحة

08:50 GMT 01.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damourدمشق.. لقاح كورونا في الهواء الطلق
دمشق.. لقاح كورونا في الهواء الطلق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبرTelegram
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تحمل شعار "بعد التعافي من الجائحة.. الصمود والاستدامة".
شرم الشيخ - سبوتنيك. ويشارك في هذه الاجتماعات ممثلو ووزراء عن الدول الأعضاء في البنك والبالغ عددهم 57 بلداً، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.

وتتضمن الاجتماعات انعقاد الاجتماع السنوي الـ (47) لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع الـ (29) لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع الـ(22) للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الـ (17) لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع الـ (15) لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

كما من المقرر أن تشهد الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقات، أبرزها الاتفاق بين مؤسسات التمويل الدولية وعدد من الدول الأعضاء وممثلي القطاع الخاص المشارك في الاجتماعات لتسهيل عمليات التمويل المستقبلية.

ويعقد على هامش الاجتماعات عدد من الجلسات الخاصة لمناقشة قضايا المناخ، وزيادة الإنفاق من اجل تحسين المناخ، والتحول الرقمي في الخدمات المالية، ودفع نمو الاقتصادات بعد جائحة كورونا، إلى جانب استضافة عدد من الفعاليات الخاصة باستضافة مصر قمة المناخ الـ 27 والتي من المقرر أن تنعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

إضافة إلى ذلك، ستشهد اجتماعات هذه السنة انعقاد منتدى القطاع الخاص في نسخته الجديدة، الذي يشارك فيه ممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала