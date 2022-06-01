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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/بايدن-لا-نرى-أي-مؤشر-على-نية-روسيا-استخدام-أسلحة-نووية-في-أوكرانيا--1062946346.html
بايدن: لا نرى أي مؤشر على نية روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا
بايدن: لا نرى أي مؤشر على نية روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن لا ترى أي مؤشر على أن روسيا تخطط لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T05:06+0000
2022-06-01T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بادين في مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم قلقون بشأن استخدام الأسلحة النووية. ولا نرى حاليا أي مؤشر على أن روسيا لديها نية لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.وأضاف الرئيس الأمريكي: "اسمحوا لي أن أكون واضحا: أي استخدام للأسلحة النووية في هذا الصراع على أي نطاق سيكون غير مقبول تماما بالنسبة لنا وكذلك لبقية العالم وسيترتب عليه عواقب وخيمة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/شويغو-هناك-تهديد-حقيقي-حول-قيام-أوكرانيا-بصناعة-أسلحة-نووية-1062653521.html
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أخبار أوكرانيا

بايدن: لا نرى أي مؤشر على نية روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

05:06 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن لا ترى أي مؤشر على أن روسيا تخطط لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بادين في مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم قلقون بشأن استخدام الأسلحة النووية. ولا نرى حاليا أي مؤشر على أن روسيا لديها نية لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
شويغو: هناك تهديد حقيقي حول قيام أوكرانيا بصناعة أسلحة نووية
24 مايو, 12:35 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي: "اسمحوا لي أن أكون واضحا: أي استخدام للأسلحة النووية في هذا الصراع على أي نطاق سيكون غير مقبول تماما بالنسبة لنا وكذلك لبقية العالم وسيترتب عليه عواقب وخيمة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
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