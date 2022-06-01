https://arabic.sputniknews.com/20220601/بعد-هجوم-فاشل-جنود-الجيش-الأوكراني-يرفضون-تنفيذ-أوامر-إجرامية-1062960221.html
بعد هجوم فاشل... جنود الجيش الأوكراني يرفضون تنفيذ أوامر إجرامية
بعد هجوم فاشل... جنود الجيش الأوكراني يرفضون تنفيذ أوامر إجرامية
أعلن عناصر كتيبة مشاة البحرية الأوكرانية الـ 18 رفضهم لتنفيذ أوامر إجرامية تؤدي إلى سقوط الكثير من القتلى في صفوف القوات الأوكرانية. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:07+0000
2022-06-01T12:07+0000
2022-06-01T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقد طُلب من هؤلاء أن يهاجموا مدينة خيرسون لاستعادة السيطرة على المدينة الكبيرة الواقعة جنوبي أوكرانيا بعد أن تخلصت من التبعية لنظام كييف في سياق العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من قصف واعتداءات من قبل القوات التابعة لنظام كييف. وكانت نتيجة ذلك الهجوم إزالة غالبية المهاجمين من الوجود وإخبار الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأن أفراد كتيبة مشاة البحرية 18 يرفضون شن المزيد من الهجمات "الناجحة" تنفيذا للأوامر الإجرامية وفقا لما أعلنه البرلماني الأوكراني إيليا كيفا الذي منعته السلطة التنفيذية الأوكرانية من مواصلة عمله البرلماني، عبر حسابه في تلغرام.ويظهر في الفيديو الذي نشره كيفا مجموعة من الجنود الأوكرانيين يناشدون المجتمع التأثير على قادتهم لكي يتوقفوا عن إصدار الأوامر الإجرامية.وقال أحدهم إن كتيبته فقدت خلال أربعة أيام، 80 من عناصرها على أقل تقدير، الذين سقطوا قتلى أو جرحى.وكان أفراد وحدات أخرى بالجيش الأوكراني قد أبلغوا سلطات بلادهم أنهم يرفضون تنفيذ ما يطرح عليهم من مهام قتالية من المستحيل تحقيقها في الظروف الراهنة.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بعد هجوم فاشل... جنود الجيش الأوكراني يرفضون تنفيذ أوامر إجرامية
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أعلن عناصر كتيبة مشاة البحرية الأوكرانية الـ 18 رفضهم لتنفيذ أوامر إجرامية تؤدي إلى سقوط الكثير من القتلى في صفوف القوات الأوكرانية.
وقد طُلب من هؤلاء أن يهاجموا مدينة خيرسون لاستعادة السيطرة على المدينة الكبيرة الواقعة جنوبي أوكرانيا بعد أن تخلصت من التبعية لنظام كييف في سياق العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من قصف واعتداءات من قبل القوات التابعة لنظام كييف. وكانت نتيجة ذلك الهجوم إزالة غالبية المهاجمين من الوجود وإخبار الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأن أفراد كتيبة مشاة البحرية 18 يرفضون شن المزيد من الهجمات "الناجحة" تنفيذا للأوامر الإجرامية وفقا لما أعلنه البرلماني الأوكراني إيليا كيفا الذي منعته السلطة التنفيذية الأوكرانية من مواصلة عمله البرلماني، عبر حسابه في تلغرام.
ويظهر في الفيديو
الذي نشره كيفا مجموعة من الجنود الأوكرانيين يناشدون المجتمع التأثير على قادتهم لكي يتوقفوا عن إصدار الأوامر الإجرامية.
وقال أحدهم إن كتيبته فقدت خلال أربعة أيام، 80 من عناصرها على أقل تقدير، الذين سقطوا قتلى أو جرحى.
وكان أفراد وحدات أخرى بالجيش الأوكراني قد أبلغوا سلطات بلادهم أنهم يرفضون تنفيذ ما يطرح عليهم من مهام قتالية من المستحيل تحقيقها في الظروف الراهنة.