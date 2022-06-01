https://arabic.sputniknews.com/20220601/بكين-ترد-على-بايدن-وأرديرن-في-بيان-شديد-اللهجة-يرفض-تدخلهما-في-الشأن-الصيني-1062956141.html

بكين ترد على بايدن وأرديرن في بيان شديد اللهجة يرفض "تدخلهما في الشأن الصيني"

بكين ترد على بايدن وأرديرن في بيان شديد اللهجة يرفض "تدخلهما في الشأن الصيني"

انتقدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا لزعيمي الولايات المتحدة ونيوزيلندا، أعربا فيه عن "مخاوف خطيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان" في... 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T10:42+0000

2022-06-01T10:42+0000

2022-06-01T10:42+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

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وقال تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بيان الزعيمين المشترك "يشوه الصين ويتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".إضافة إلى شينجيانغ وهونغ كونغ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إنهما سيشجعان الحل السلمي للقضايا عبر المضيق، في إشارة إلى تايوان.من جانبه، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري، إن تايوان وشينجيانغ وهونغ كونغ من الشؤون الداخلية للصين.ووجهت الصين في وقت سابق، تحذيرا إلى واشنطن، دعتها خلاله إلى توخي الحذر أثناء الإدلاء بتصريحات تتعلق بتايوان، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، استعداد بلاده للتدخل عسكريا في تايون، في حال تعرضها "للغزو من جانب الصين".وأصبحت هونغ كونغ ملفا ساخنا بين بكين والغرب منذ عام 2020، عندما أقرت قانون الأمن القومي المتعلق بالمدينة التي حظيت طويلا بوضع شبه مستقل تلقت مقابله على تفضيل في المعاملات التجارية والمالية مع البلدان الغربية.ويجرم قانون 2020 ما يصفه بالانفصال والتخريب والجرائم الأخرى ضد الدولة، ورفضت جماعات حقوقية وحكومات أجنبية ونشطاء القانون، وادعت أنه يلغي الحريات التي وعدت بها هونغ كونغ عندما سلمتها بريطانيا إلى الصين في عام 1997.وأيضا أصبح مسلمو الإيغور في شينجيانغ ملفا آخر للجدال بين الصين والغرب، حيث أدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين بكين والغرب وواشنطن، التي تتهم الصين بارتكاب إبادة جماعية بحق هذه الأقلية.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/الصين-وزير-الخارجية-الأمريكي-ينشر-معلومات-كاذبة-1062759007.html

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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن