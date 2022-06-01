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بلومبرغ: السعودية تخطط لإنشاء أكبر بناء في العالم على الإطلاق
بلومبرغ: السعودية تخطط لإنشاء أكبر بناء في العالم على الإطلاق
كشفت مصادر مطلعة أن السعودية تخطط لإنشاء أكبر بناء في العالم ضمن مشروع نيوم البالغ قيمته 500 مليار دولار. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T08:11+0000
2022-06-01T08:11+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المصادر، قولها إن المملكة تخطط لبناء ناطحتي سحاب يبلغ ارتفاع كل منها نحو 500 متر، إلا أنهما تمتدان أفقياً لعشرات الأميال.وأضافت المصادر أن ناطحات السحاب ستضم مزيجاً من المساحات السكنية والتجارية والمكاتب وستمتد من ساحل البحر الأحمر بشكل خطي إلى داخل الصحراء.واعتبرت المصادر، أن الفكرة الحالية، تعد تحولا عن المفهوم الذي تم الإعلان عنه العام الماضي لبناء سلسلة من المباني المرتبطة بسكة حديد فائقة السرعة تحت الأرض، إلى هيكل واحد طويل ومتصل.وقال موظفو "نيوم" الحاليون والسابقون، إنه تم توجيه المصممين للعمل على نموذج أولي بطول نصف ميل، بحسب "بلومبرغ".وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال العام الماضي، إن بناء مشروع "ذا لاين" والذي سيكون أول تطبيق لمفهوم المدن الخطية الخالية من السيارات وسيشكل العمود الفقري لنيوم - قد يكلف ما يصل إلى 200 مليار دولار، على الرغم من أن ذلك كان قبل تغيير الخطة لتشمل المباني الأفقية العملاقة.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر، إن "مشروع ذا لاين فكرة خارجة عن المألوف، ما سنقدمه عندما نكون مستعدين سيحظى باستقبال جيد للغاية، وسينظر إليه على أنه إنجاز ثوري".وأضاف النصر أن المباني ستكون "على ارتفاعات مختلفة"، بحيث تتكيف مع المناظر الطبيعية، مع تحديد حجمها النهائي حسب الاعتبارات الهندسية والتضاريس.
https://arabic.sputniknews.com/20210416/كيف-تكون-المواصلات-في-مدينة-نيوم-السعودية؟-أحد-مصممي-المدينة-يجيب-1048712856.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

بلومبرغ: السعودية تخطط لإنشاء أكبر بناء في العالم على الإطلاق

08:11 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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كشفت مصادر مطلعة أن السعودية تخطط لإنشاء أكبر بناء في العالم ضمن مشروع نيوم البالغ قيمته 500 مليار دولار.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المصادر، قولها إن المملكة تخطط لبناء ناطحتي سحاب يبلغ ارتفاع كل منها نحو 500 متر، إلا أنهما تمتدان أفقياً لعشرات الأميال.
وأضافت المصادر أن ناطحات السحاب ستضم مزيجاً من المساحات السكنية والتجارية والمكاتب وستمتد من ساحل البحر الأحمر بشكل خطي إلى داخل الصحراء.
واعتبرت المصادر، أن الفكرة الحالية، تعد تحولا عن المفهوم الذي تم الإعلان عنه العام الماضي لبناء سلسلة من المباني المرتبطة بسكة حديد فائقة السرعة تحت الأرض، إلى هيكل واحد طويل ومتصل.
وقال موظفو "نيوم" الحاليون والسابقون، إنه تم توجيه المصممين للعمل على نموذج أولي بطول نصف ميل، بحسب "بلومبرغ".

وذكرت "بلومبرغ" أنه إذا تم التنفيذ وفقاً لهذا المخطط، فستكون هذه المباني هي الأكبر على الإطلاق في العالم.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال العام الماضي، إن بناء مشروع "ذا لاين" والذي سيكون أول تطبيق لمفهوم المدن الخطية الخالية من السيارات وسيشكل العمود الفقري لنيوم - قد يكلف ما يصل إلى 200 مليار دولار، على الرغم من أن ذلك كان قبل تغيير الخطة لتشمل المباني الأفقية العملاقة.
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بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر، إن "مشروع ذا لاين فكرة خارجة عن المألوف، ما سنقدمه عندما نكون مستعدين سيحظى باستقبال جيد للغاية، وسينظر إليه على أنه إنجاز ثوري".
وأضاف النصر أن المباني ستكون "على ارتفاعات مختلفة"، بحيث تتكيف مع المناظر الطبيعية، مع تحديد حجمها النهائي حسب الاعتبارات الهندسية والتضاريس.
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