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https://arabic.sputniknews.com/20220601/بوريل-في-الأردن-الخميس-لمناقشة-تأثير-الأزمة-الأوكرانية-على-الأمن-الغذائي-والطاقة-1062971039.html
بوريل في الأردن الخميس لمناقشة تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقة
بوريل في الأردن الخميس لمناقشة تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقة
يتوجه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى الأردن غدا الخميس، في زيارة لمدة 3 أيام، سيلتقي خلالها الملك الأردني ووزير خارجيته، لمناقشة... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T16:15+0000
2022-06-01T16:15+0000
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وأفاد الاتحاد في بيان، اليوم الأربعاء، "يعتزم بوريل زيارة الأردن لمدة 3 أيام، ابتداء من الغد، وذلك لمناقشة العلاقات الثنائية ووضع خطط عمل استراتيجية في مجال التعليم واحترام حقوق الإنسان والاستقرار والأمن الإقليمي خلال مجلس الشراكة الـ 14 بين الاتحاد الأوروبي والأردن".وأضاف البيان، "يعتزم بوريل الاجتماع، خلال زيارته إلى الأردن، مع وزير الخارجية والملك الأردني لمناقشة تأثير حرب روسيا ضد أوكرانيا على مجال الأمن الغذائي والطاقة وعملية السلام في الشرق الأوسط"، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لعمان في مواجهة عواقب هذه الحرب.
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, زيارة, أخبار الأردن

بوريل في الأردن الخميس لمناقشة تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقة

16:15 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / Javier Sorianoرئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل
رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / Javier Soriano
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يتوجه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى الأردن غدا الخميس، في زيارة لمدة 3 أيام، سيلتقي خلالها الملك الأردني ووزير خارجيته، لمناقشة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على مجالي الأمن الغذائي والطاقة.
وأفاد الاتحاد في بيان، اليوم الأربعاء، "يعتزم بوريل زيارة الأردن لمدة 3 أيام، ابتداء من الغد، وذلك لمناقشة العلاقات الثنائية ووضع خطط عمل استراتيجية في مجال التعليم واحترام حقوق الإنسان والاستقرار والأمن الإقليمي خلال مجلس الشراكة الـ 14 بين الاتحاد الأوروبي والأردن".
وأضاف البيان، "يعتزم بوريل الاجتماع، خلال زيارته إلى الأردن، مع وزير الخارجية والملك الأردني لمناقشة تأثير حرب روسيا ضد أوكرانيا على مجال الأمن الغذائي والطاقة وعملية السلام في الشرق الأوسط"، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لعمان في مواجهة عواقب هذه الحرب.
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