https://arabic.sputniknews.com/20220601/بيسكوف-على-أوروبا-تحمل-العواقب-السلبية-للحظر-المفروض-على-النفط-الروسي-1062958276.html
بيسكوف: على أوروبا تحمل العواقب السلبية للحظر المفروض على النفط الروسي
بيسكوف: على أوروبا تحمل العواقب السلبية للحظر المفروض على النفط الروسي
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ليس لديها ثقة في الجانب الأوكراني. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T11:24+0000
2022-06-01T11:24+0000
2022-06-01T11:24+0000
روسيا
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وقال بيسكوف في تعليقه على تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول عدم استخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة ضد روسيا: "لا، من أجل الوثوق، يجب أن تكون هناك تجربة في الحالات، التي تم فيها الوفاء بهذه الوعود. للأسف، هذه التجربة غائبة تماما. على العكس من ذلك، فإن مجمل الأحداث تؤكد أنه بدءا من الوعد الانتخابي الرئيسي للرئيس زيلينسكي بإنهاء الحرب جنوب شرقي أوكرانيا مرة واحدة وإلى الأبد، لم يتم الوفاء به. ولم يتم تنفيذ اتفاقيات مينسك، بذنب الجانب الأوكراني. لذلك ليس لدينا ثقة في الجانب الأوكراني".وأضاف بيسكوف أنه في الوقت الحالي جاري إعادة توجيه الإنتاج إلى مسارات بديلة.وتابع بيسكوف: "هذا العمل الهادف والمنهجي سيسمح لنا بتقليل العواقب السلبية. لكني أكرر مرة أخرى، أوروبا والأوروبيون لن يسلموا من هذا التأثير السلبي، وسيكون عليهم تحمل عواقبه".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف: على أوروبا تحمل العواقب السلبية للحظر المفروض على النفط الروسي
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أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ليس لديها ثقة في الجانب الأوكراني.
وقال بيسكوف في تعليقه على تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول عدم استخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة ضد روسيا: "لا، من أجل الوثوق، يجب أن تكون هناك تجربة في الحالات، التي تم فيها الوفاء بهذه الوعود
. للأسف، هذه التجربة غائبة تماما. على العكس من ذلك، فإن مجمل الأحداث تؤكد أنه بدءا من الوعد الانتخابي الرئيسي للرئيس زيلينسكي بإنهاء الحرب جنوب شرقي أوكرانيا مرة واحدة وإلى الأبد، لم يتم الوفاء به. ولم يتم تنفيذ اتفاقيات مينسك، بذنب الجانب الأوكراني. لذلك ليس لدينا ثقة في الجانب الأوكراني".
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كان لدى الكرملين فهم للضربة الاقتصادية التي تسببها العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، ومدى السرعة التي ستمكن بها المشترون الآسيويون من تعويض انهيار الطلب في أوروبا: "بالطبع، الاتجاه الأوروبي مهم جدا من حيث حجم المبيعات وما إلى ذلك. هذه العقوبات، بالطبع، سيكون لها تأثير سلبي. من المحتمل أن يكون لها تأثير سلبي على القارة بأكملها. وستؤثر بالسلب على الأوروبيين، وعلينا وعلى سوق الطاقة العالمية كلها".
وأضاف بيسكوف أنه في الوقت الحالي جاري إعادة توجيه الإنتاج إلى مسارات بديلة.
وتابع بيسكوف: "هذا العمل الهادف والمنهجي سيسمح لنا بتقليل العواقب السلبية. لكني أكرر مرة أخرى، أوروبا والأوروبيون لن يسلموا من هذا التأثير السلبي، وسيكون عليهم تحمل عواقبه".