https://arabic.sputniknews.com/20220601/تقرير-أمريكي-يعدد-الأسباب-التي-تمنع-بايدن-من-محاربة-التضخم-1062952178.html

تقرير أمريكي يعدد الأسباب التي تمنع بايدن من محاربة التضخم

تقرير أمريكي يعدد الأسباب التي تمنع بايدن من محاربة التضخم

أشار تقرير إعلامي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتمكن من مواجهة التضخم والخطة التي أعلنها تظهر عدم كفاءته. 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T09:09+0000

2022-06-01T09:09+0000

2022-06-01T09:09+0000

اقتصاد

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ففي تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" لكاتبه هنري أولسن، فإن أفكار الرئيس لا يمكنها سوى تحفيز العمليات التضخمية، قائلا: "وضع الرئيس بايدن أخيرا خطته لمحاربة التضخم. لكن هذه الاستراتيجية توضح ما لطالما شكك فيه الكثيرون، أنه ليس لديه أدنى فكرة عما يجب فعله مع ارتفاع الأسعار".وسرد الأسباب التي جعلت مقترحات رئيس الدولة غير قابلة للتحقيق، مؤكدا أن معظمها إما غير فعال أو نفاق. فعلى سبيل المثال، اعتبر الكاتب فكرة منح التحكم في التضخم لنظام الاحتياطي الفيدرالي اعترافا بالعجز.وانتقد الخبير مقترحات الرئيس التي يحاول من خلالها كسب سمعة لدى الناخبين دون القيام بأي شيء محدد، قائلا: "الحل الذي اقترحه بايدن لارتفاع أسعار المساكن هو اعتماد خطة عمل الإسكان الخاصة به، والتي يدّعي أنها ستزيل العجز في غضون خمس سنوات. بالطبع، لا يزال هذا بعيد المنال، لذا فإن تمرير الخطة لن يفعل شيئا لتقليل الضغوط التضخمية في المستقبل القريب. هذا تحول للمسؤولية وليس مكافحة التضخم".وكتب ساخطا: "تحسين البنية التحتية، وهو مشروع آخر من مشاريعه، سيستغرق سنوات ويمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة التضخم لأنه سيزيد من صعوبات النقل حيث سيتم إغلاق الطرق والجسور وغيرها من الهياكل الحديثة للإصلاح. هذه ليست خطة لمكافحة التضخم. يشتري الجمهور نفس المنتج الذي كان يبيعه طوال هذا الوقت".واختتم أولسن، قائلا: "زيادة الضرائب على الشركات والأعمال التجارية تعني أن لديهم أموالا أقل للتعامل مع ارتفاع التضخم. وهذا سيجعل من الصعب على العمال دفع أجور أعلى بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار، مما يعني أنه سيتعين على الشركات والعاملين العاديين تقديم تضحيات إذا كان بايدن يريد في هذه الأثناء، من المرجح أن يتم استخدام عائدات الضرائب الجديدة لدفع تكاليف البرامج الجديدة التي اقترحها بايدن. التضخم المتفشي مشكلة خطيرة، ويتطلب خطة جادة للتعامل معها. لسوء الحظ بالنسبة للبلد، فإن خطة بايدن ليست كذلك واحد".

https://arabic.sputniknews.com/20220531/بايدن-يعلن-عن-خطته-لمحاربة-التضخم-في-الولايات-المتحدة-1062925355.html

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اقتصاد