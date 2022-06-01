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https://arabic.sputniknews.com/20220601/تيك-توك-يرفع-الحظر-عن-حساب-آر-تي-الناطقة-بالألمانية-1062964731.html
"تيك توك" يرفع الحظر عن حساب "آر تي" الناطقة بالألمانية
"تيك توك" يرفع الحظر عن حساب "آر تي" الناطقة بالألمانية
رفعت إدارة "تيك توك" الحظر عن حساب "RT" الناطقة بالألمانية، لكنه لا يزال غير متوفر في الاتحاد الأوروبي. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T13:53+0000
2022-06-01T13:53+0000
مجتمع
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وبحسب ما نشره موقع RT باللغة الروسية على صفحته الخاصة في "تلغرام" فقد رفع التطبيق الحظر عن حساب "آر تي" الناطقة بالألمانية، إلى أن التطبيق لم يرفع الحظر عن الصفحة في دول الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق قامت إدارة "تيك توك" بإيقاف حساب "آر تي" الناطقة بالألمانية، مع إزالة جميع المتابعين وحذف كل مقاطع الفيديو، بحسب ما تبين بعد الدخول لحساب القناة.وفي تعليقها على الموضوع، صرحت القناة أن "حسابها على التطبيق نما بسرعة"، مضيفة أنه "في وقت قصير اشترك فيها ما يقرب من 5 آلاف شخص. ومع ذلك، في ليلة 30 مايو، تم حظر الوصول إليها مرة أخرى في كل مكان، ليس فقط في الاتحاد الأوروبي".وفقا للقناة الروسية، فإن إدارة "تيك توك" أخبرتهم عن السبب بأنه "انتهك قواعد المجتمع"، مشيرة إلى أنهم، "لم يشرحوا كيف".
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مجتمع

"تيك توك" يرفع الحظر عن حساب "آر تي" الناطقة بالألمانية

13:53 GMT 01.06.2022
CC0 / Tiktok official website / تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
CC0 / Tiktok official website /
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رفعت إدارة "تيك توك" الحظر عن حساب "RT" الناطقة بالألمانية، لكنه لا يزال غير متوفر في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما نشره موقع RT باللغة الروسية على صفحته الخاصة في "تلغرام" فقد رفع التطبيق الحظر عن حساب "آر تي" الناطقة بالألمانية، إلى أن التطبيق لم يرفع الحظر عن الصفحة في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق قامت إدارة "تيك توك" بإيقاف حساب "آر تي" الناطقة بالألمانية، مع إزالة جميع المتابعين وحذف كل مقاطع الفيديو، بحسب ما تبين بعد الدخول لحساب القناة.
وفي تعليقها على الموضوع، صرحت القناة أن "حسابها على التطبيق نما بسرعة"، مضيفة أنه "في وقت قصير اشترك فيها ما يقرب من 5 آلاف شخص. ومع ذلك، في ليلة 30 مايو، تم حظر الوصول إليها مرة أخرى في كل مكان، ليس فقط في الاتحاد الأوروبي".
وفقا للقناة الروسية، فإن إدارة "تيك توك" أخبرتهم عن السبب بأنه "انتهك قواعد المجتمع"، مشيرة إلى أنهم، "لم يشرحوا كيف".
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