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https://arabic.sputniknews.com/20220601/حرارة-العراق-تصل-إلى-نصف-درجة-الغليان-1062953336.html
حرارة العراق تصل إلى نصف درجة الغليان
حرارة العراق تصل إلى نصف درجة الغليان
توقعت هيئة الأرصاد الجوية في العراق، أن تسجل درجات الحرارة في البلاد 50 درجة مئوية. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T09:28+0000
2022-06-01T09:28+0000
العراق
أخبار المناخ في العالم
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وقالت الهيئة في بيان إن العراق يشهد موجة حارة، متأثرًا بالكتلة الهوائية الحارة للمنخفض الجوي الموسمي الحراري.وأضافت أن درجات الحرارة سترتفع ما بين 4 و6 درجات مئوية في أيام الخميس والجمعة والسبت.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون ابتداءً من يوم غد الخميس، لتصل إلى 48 درجة في المنطقة الجنوبية، و47 في المنطقة الوسطى، و43 في المنطقة الشمالية.كما حذرت الهيئة من التعرض لأشعة الشمس بطريقة مباشرة في هذه الأيام لتجنب حالات الإعياء والأضرار الصحية.
https://arabic.sputniknews.com/20200530/مدن-عراقية-تنتظر-ارتفاعا-عالميا-في-درجات-الحرارة-1045573564.html
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العراق, أخبار المناخ في العالم

حرارة العراق تصل إلى نصف درجة الغليان

09:28 GMT 01.06.2022
حر العراق
حر العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية في العراق، أن تسجل درجات الحرارة في البلاد 50 درجة مئوية.
وقالت الهيئة في بيان إن العراق يشهد موجة حارة، متأثرًا بالكتلة الهوائية الحارة للمنخفض الجوي الموسمي الحراري.
شوراع بغداد، العراق مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2020
مدن عراقية تنتظر ارتفاعا عالميا في درجات الحرارة
30 مايو 2020, 16:30 GMT
وأضافت أن درجات الحرارة سترتفع ما بين 4 و6 درجات مئوية في أيام الخميس والجمعة والسبت.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون ابتداءً من يوم غد الخميس، لتصل إلى 48 درجة في المنطقة الجنوبية، و47 في المنطقة الوسطى، و43 في المنطقة الشمالية.

ووفقا لبيان الهيئة، قد تسجل درجة الحرارة العظمى في العراق 50 درجة مئوية.

كما حذرت الهيئة من التعرض لأشعة الشمس بطريقة مباشرة في هذه الأيام لتجنب حالات الإعياء والأضرار الصحية.
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