https://arabic.sputniknews.com/20220601/حرارة-العراق-تصل-إلى-نصف-درجة-الغليان-1062953336.html
حرارة العراق تصل إلى نصف درجة الغليان
حرارة العراق تصل إلى نصف درجة الغليان
توقعت هيئة الأرصاد الجوية في العراق، أن تسجل درجات الحرارة في البلاد 50 درجة مئوية. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T09:28+0000
2022-06-01T09:28+0000
2022-06-01T09:28+0000
العراق
أخبار المناخ في العالم
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وقالت الهيئة في بيان إن العراق يشهد موجة حارة، متأثرًا بالكتلة الهوائية الحارة للمنخفض الجوي الموسمي الحراري.وأضافت أن درجات الحرارة سترتفع ما بين 4 و6 درجات مئوية في أيام الخميس والجمعة والسبت.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون ابتداءً من يوم غد الخميس، لتصل إلى 48 درجة في المنطقة الجنوبية، و47 في المنطقة الوسطى، و43 في المنطقة الشمالية.كما حذرت الهيئة من التعرض لأشعة الشمس بطريقة مباشرة في هذه الأيام لتجنب حالات الإعياء والأضرار الصحية.
https://arabic.sputniknews.com/20200530/مدن-عراقية-تنتظر-ارتفاعا-عالميا-في-درجات-الحرارة-1045573564.html
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العراق, أخبار المناخ في العالم
حرارة العراق تصل إلى نصف درجة الغليان
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية في العراق، أن تسجل درجات الحرارة في البلاد 50 درجة مئوية.
وقالت الهيئة في بيان
إن العراق يشهد موجة حارة، متأثرًا بالكتلة الهوائية الحارة للمنخفض الجوي الموسمي الحراري.
وأضافت أن درجات الحرارة سترتفع ما بين 4 و6 درجات مئوية في أيام الخميس والجمعة والسبت.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون ابتداءً من يوم غد الخميس، لتصل إلى 48 درجة في المنطقة الجنوبية، و47 في المنطقة الوسطى، و43 في المنطقة الشمالية.
ووفقا لبيان الهيئة، قد تسجل درجة الحرارة العظمى في العراق 50 درجة مئوية.
كما حذرت الهيئة من التعرض لأشعة الشمس بطريقة مباشرة في هذه الأيام لتجنب حالات الإعياء والأضرار الصحية.