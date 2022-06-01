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https://arabic.sputniknews.com/20220601/حزب-سوداني-مبادرة-جنوب-السودان-تسعى-لفترة-انتقالية-ناجحة-تعقبها-انتخابات-1062960449.html
حزب سوداني: مبادرة جنوب السودان تسعى لفترة انتقالية ناجحة تعقبها انتخابات
حزب سوداني: مبادرة جنوب السودان تسعى لفترة انتقالية ناجحة تعقبها انتخابات
قالت رئيسة الهيئة القيادية في الحزب الاتحادي الديمقراطي بالسودان، إشراقة سيد محمود، إن المبادرة التي تقدمت بها دولة جنوب السودان لحل الأزمة السودانية مبادرة... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:11+0000
2022-06-01T12:11+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار جنوب السودان
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، أضافت محمود في تصريحات صحفية عقب لقاء مع وفد الوساطة الجنوبية، أنهم في الاتحادي يرحبون بهذه المبادرة. وأشارت إلى أن الأشقاء في دولة الجنوب هم الأقدر لحل المشكلة السودانية لفهمهم لمكونات الشعب السوداني. كما تقدمت المسؤولة السودانية بالشكر لقيادة دولة جنوب السودان ووفد الوساطة على الجهود التى تبذل لاستقرار الأوضاع في السودان.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/سياسيون-رغم-كثرة-المبادرات-لا-توجد-إرادة-قوية-لحل-الأزمة-السودانية-1062153718.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان

حزب سوداني: مبادرة جنوب السودان تسعى لفترة انتقالية ناجحة تعقبها انتخابات

12:11 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY العلم السوداني
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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قالت رئيسة الهيئة القيادية في الحزب الاتحادي الديمقراطي بالسودان، إشراقة سيد محمود، إن المبادرة التي تقدمت بها دولة جنوب السودان لحل الأزمة السودانية مبادرة واسعة تشمل كل السودانيين.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، أضافت محمود في تصريحات صحفية عقب لقاء مع وفد الوساطة الجنوبية، أنهم في الاتحادي يرحبون بهذه المبادرة.
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
سياسيون: رغم كثرة المبادرات لا توجد إرادة قوية لحل الأزمة السودانية
12 مايو, 14:53 GMT
وأشارت إلى أن الأشقاء في دولة الجنوب هم الأقدر لحل المشكلة السودانية لفهمهم لمكونات الشعب السوداني.
وأوضحت أن هذه المبادرة واسعة تشمل كل السودانيين وتقوم وتركز على الحوار "السوداني السوداني"، وتسعى لفترة انتقالية ناجحة تعقبها انتخابات يشارك فيها الجميع.
كما تقدمت المسؤولة السودانية بالشكر لقيادة دولة جنوب السودان ووفد الوساطة على الجهود التى تبذل لاستقرار الأوضاع في السودان.
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