https://arabic.sputniknews.com/20220601/خبير-جزائري-من-الصعب-عمليا-تعليق-مشاركة-روسيا-في-أوبك-1062963395.html

خبير جزائري: من الصعب عمليا تعليق مشاركة روسيا في "أوبك+"

خبير جزائري: من الصعب عمليا تعليق مشاركة روسيا في "أوبك+"

رأى الخبير الاقتصادي الجزائري، بلقاسم بوخروف، أن توصل أعضاء "أوبك" إلى اتفاق بخصوص تعليق مشاركة روسيا في اتفاق "أوبك +" هو أمر صعب عمليا، علاوة على أنه في حال... 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T13:51+0000

2022-06-01T13:51+0000

2022-06-01T13:51+0000

روسيا

اقتصاد

نفط وغاز

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الجزائر- سبوتنيك. وقال بوخروف، الأستاذ المحاضر بجامعة مولود معمري في تيزي وزو، شمالي الجزائر، لوكالة "سبوتنيك"، إن ما يتم تداوله في هذا الصدد ما زالوتابع حول إمكانية حدوث ذلك، أن "اتفاق جميع أعضاء أوبك على تعليق مشاركة روسيا، في اتفاق [أوبك +] سيكون صعبًا من الناحية العملية، خاصة وأن الدول الأعضاء واجهت دائمًا صعوبة في توحيد قراراتها، حتى في المواقف الأقل حساسية، مقارنة بالأوضاع السائدة حالية منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني".كما نبه بوخروف إلى أن التوجه لهذا الخيار قد يؤدي "نحو تفكك المنظمة، التي تكافح من أجل تحمل مهامها، وفرض نفسها بشكل سيادي في مواجهة الأسواق المالية".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن بعض أعضاء "أوبك" يدرسون إمكانية تعليق مشاركة روسيا في اتفاقية إنتاج النفط الخاصة بالمنظمة (أوبك+ الجديدة) على خلفية العقوبات الغربية.ووفقا للصحيفة فإن وفودا في منظمة "أوبك" قالوا إن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق لإنتاج النفط.وقد تجاوز سعر نفط من خام برنت، بحسب بيانات تداول أمس، 123 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 24 آذار/مارس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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روسيا, اقتصاد, نفط وغاز