https://arabic.sputniknews.com/20220601/رئيس-أركان-إسرائيلي-سابق-نقوم-بأنشطة-سرية-لمنع-إيران-من-قدرات-نووية-1062973298.html

رئيس أركان إسرائيلي سابق: نقوم بأنشطة سرية لمنع إيران من قدرات نووية

رئيس أركان إسرائيلي سابق: نقوم بأنشطة سرية لمنع إيران من قدرات نووية

قال الجنرال غادي إيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، اليوم الأربعاء، أن إيران كانت على وشك الحصول على أسلحة نووية قبل عدة سنوات لولا العمليات... 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T17:59+0000

2022-06-01T17:59+0000

2022-06-01T17:59+0000

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي السابق، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات الجنرال إيزنكوت جاءت خلال محاضرة له في المؤتمر الأمني الذي عقد في الكلية الأكاديمية الإسرائيلية "نتانيا"، اليوم، والتي أكد خلالها أن بلاده قامت بتنفيذ عمليات متنوعة، أغلبها سرية، بهدف منع إيران من الحصول على قدرات نووية.وأوضح الجنرال الإسرائيلي السابق أنه من دون هذه الإجراءات كانت إيران ستصبح بالفعل دولة نووية قبل نحو 7-10 سنوات، مضيفا أن "إسرائيل قد تحتاج إلى أكثر من القوة العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية".وفي سياق متصل، أجرت العشرات من المقاتلات الإسرائيلية تدريبات جوية على شن هجمات في إيران، وذلك في إطار تمرين "عربات النار" الذي يعد أحد أطول التدريبات العسكرية في إسرائيل.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء: "نفذت عشرات الطائرات الحربية تدريبا جويا لمحاكاة ضربات جوية بعيدة المدى في منطقة البحر الأبيض المتوسط".وأوضح الجيش أن التدريب جاء في إطار مناورات "عربات النار" (تستمر لمدة شهر) وكجزء من رفع الجاهزية لسيناريوهات حربية متعددة الجبهات سواء إن كانت بعيدة أو قريبة.من جانبه قال موقع "واللا" العبري اليوم، إن التدريب جاء لمحاكاة شن هجمات داخل إيران.وأضاف الموقع: " قبل نحو أسبوعين كشف وزير الدفاع بني غانتس أن إيران تتجه نحو تصنيع قنبلة نووية واستكمال إنتاج وتركيب ألف جهاز طرد مركزي متطور".وأمس الثلاثاء، ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مقطع متلفز، اتهم فيه إيران بالكذب على العالم فيما يتعلق ببرنامجها النووي، مضيفا: "على العالم أن يتأكد من أن إيران لن تخرج من هذا دون عقاب".

https://arabic.sputniknews.com/20220601/موقع-عبري-إسرائيل-تنفذ-تدريبا-جويا-يحاكي-الهجوم-على-إيران-1062970271.html

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