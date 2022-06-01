https://arabic.sputniknews.com/20220601/رئيس-الحكومة-المغربية-يجري-مباحثات-مع-رئيس-مجلس-الشيوخ-البولندي-1062956730.html
رئيس الحكومة المغربية يجري مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ البولندي
رئيس الحكومة المغربية يجري مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ البولندي
استقبل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية بولندا، توماس غرودزكي، بالرباط. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:53+0000
2022-06-01T10:53+0000
2022-06-01T10:53+0000
أخبار المغرب اليوم
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استقبل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، رئيس مجلس الشيوخ البولندي توماس غرودزكي، بالرباط.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها غرودزكي، للمغرب، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 مايو/ أيار الجاري، بحسب بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه.وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونوهوا بعمق العلاقات التاريخية المغربية البولندية والدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية البولندية، خاصة على المستوى الاقتصادي، حيث تعززت في السنوات الأخيرة من خلال زيارات متبادلة لرجال ونساء أعمال من البلدين.وكان اللقاء أيضا مناسبة للحديث عن أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية عبر تشجيع الاستثمار الخاص في قطاعات كالطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والطائرات والصناعات الغذائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/رئيس-الحكومة-الإسبانية-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-المغرب-1060932767.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
رئيس الحكومة المغربية يجري مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ البولندي
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استقبل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية بولندا، توماس غرودزكي، بالرباط.
استقبل رئيس الحكومة المغربية
، عزيز أخنوش، رئيس مجلس الشيوخ البولندي توماس غرودزكي، بالرباط.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها غرودزكي، للمغرب، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 مايو/ أيار الجاري، بحسب بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه.
وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونوهوا بعمق العلاقات التاريخية المغربية البولندية والدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية البولندية، خاصة على المستوى الاقتصادي، حيث تعززت في السنوات الأخيرة من خلال زيارات متبادلة لرجال ونساء أعمال من البلدين.
وكان اللقاء أيضا مناسبة للحديث عن أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية عبر تشجيع الاستثمار الخاص في قطاعات كالطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والطائرات والصناعات الغذائية.