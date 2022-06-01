عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220601/رئيس-الحكومة-المغربية-يجري-مباحثات-مع-رئيس-مجلس-الشيوخ-البولندي-1062956730.html
رئيس الحكومة المغربية يجري مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ البولندي
رئيس الحكومة المغربية يجري مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ البولندي
استقبل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية بولندا، توماس غرودزكي، بالرباط. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:53+0000
2022-06-01T10:53+0000
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062956616_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_4427be7e0756e6b3e634b8bccdb70083.jpg
استقبل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، رئيس مجلس الشيوخ البولندي توماس غرودزكي، بالرباط.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها غرودزكي، للمغرب، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 مايو/ أيار الجاري، بحسب بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه.وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونوهوا بعمق العلاقات التاريخية المغربية البولندية والدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية البولندية، خاصة على المستوى الاقتصادي، حيث تعززت في السنوات الأخيرة من خلال زيارات متبادلة لرجال ونساء أعمال من البلدين.وكان اللقاء أيضا مناسبة للحديث عن أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية عبر تشجيع الاستثمار الخاص في قطاعات كالطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والطائرات والصناعات الغذائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/رئيس-الحكومة-الإسبانية-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-المغرب-1060932767.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062956616_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f4bb4c3e70713796b69ca906b4611a4f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم

رئيس الحكومة المغربية يجري مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ البولندي

10:53 GMT 01.06.2022
© Photo / M.HEMIDAرئيس الحكومة المغربية يجري مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ البولندي
رئيس الحكومة المغربية يجري مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ البولندي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Photo / M.HEMIDA
تابعنا عبرTelegram
استقبل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية بولندا، توماس غرودزكي، بالرباط.
استقبل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، رئيس مجلس الشيوخ البولندي توماس غرودزكي، بالرباط.
رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
رئيس الحكومة الإسبانية يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب
7 أبريل, 10:26 GMT
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها غرودزكي، للمغرب، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 مايو/ أيار الجاري، بحسب بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه.
وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونوهوا بعمق العلاقات التاريخية المغربية البولندية والدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية البولندية، خاصة على المستوى الاقتصادي، حيث تعززت في السنوات الأخيرة من خلال زيارات متبادلة لرجال ونساء أعمال من البلدين.
وكان اللقاء أيضا مناسبة للحديث عن أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية عبر تشجيع الاستثمار الخاص في قطاعات كالطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والطائرات والصناعات الغذائية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала