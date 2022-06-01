https://arabic.sputniknews.com/20220601/رئيس-الموساد-السابق-مشككا-هل-القدس-فعلا-موحدة؟-1062973136.html

رئيس الموساد السابق مشككا: هل القدس فعلا "موحدة"؟

رئيس الموساد السابق مشككا: هل القدس فعلا "موحدة"؟

تساءل رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) السابق تامير باردو ما إن كانت مدينة القدس فعلا "موحدة"، معتبرا أنه لا توجد عاصمة في العالم تحوي... 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T17:45+0000

2022-06-01T17:45+0000

2022-06-01T17:45+0000

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جاء ذلك في كلمة ألقاها باردو خلال مؤتمر داغان للأمن والاستراتيجية في كلية نتانيا الأكاديمية، على ما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.وقال باردو: "لأسابيع طويلة الحكومة قيمت الوضع فيما إذا كانت ستقيم مسيرة الأعلام في عاصمتها! هل يمكن أن ينشأ مثل هذا الوضع في لندن أو باريس أو واشنطن؟ دولة بأكملها، في كل نشرة أخبار، تناقش ما إذا كان يمكنها إقامة مسيرة في عاصمتها. ليس هناك سابقة لذلك في أي مكان".وأضاف: "هل المدينة موحدة حقا؟.. هل فعلت إسرائيل شيئا أو نصف شيء من 67 حتى اليوم لتوحيد مدينة القدس .. هل يوجد عاصمة أخرى في العالم يوجد بها مخيم للاجئين؟، هل توجد عاصمة لا يتمتع جميع سكانها بحقوق متساوية وكاملة؟".وبمشاركة آلاف الإسرائيليين، انطلقت مساء الأحد الماضي "مسيرة الأعلام"، التي جابت أحياء فلسطينية في البلدة القديمة من مدينة القدس ومرت عبر منطقة باب العامود إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.وانطلقت المسيرة التي سبقها العديد من التقييمات الأمنية، بمناسبة ما تسميه إسرائيل "يوم القدس" الذي يؤرخ لذكرى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها بعد ذلك.وتسمي إسرائيل القدس عاصمتها "الموحدة وغير القابلة للتجزئة"، بما في ذلك مناطقها الشرقية التي احتلتها عام 1967 وضمتها إليها.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/بينيت-القدس-عاصمة-إسرائيل-الأبدية-وأهنئ-المشاركين-في-مسيرة-الأعلام-1062864987.html

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آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم