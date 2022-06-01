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https://arabic.sputniknews.com/20220601/رئيس-تونس-يعفي-57-قاضيا-بعد-يوم-من-إعلانه-عن-تورط-قضاة-بملفات-فساد-وتزوير-1062977544.html
رئيس تونس يعزل 57 قاضيا بسبب "التورط في فساد وتزوير"
رئيس تونس يعزل 57 قاضيا بسبب "التورط في فساد وتزوير"
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، عزل 57 قاضيا، وذلك بعد إعلانه عن "تورط قضاة في عدد من ملفات الفساد والتزوير ومنع إجراء تحقيقات في قضايا إرهابية". 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T22:50+0000
2022-06-01T23:04+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وكان الرئيس التونسي أعلن في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي أن "قضاة تورطوا في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية".واستعرض الرئيس التونسي "جملة من الجرائم والإخلالات التي ارتكبها بعض القضاة، على غرار تورط البعض منهم في فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش، ومخالفة واجب النزاهة وتورط في الفساد والتستر على متورطين في الإرهاب وتعطيل ملفات إرهابية (...) بالإضافة لحماية مسؤولين وأشخاص نافذة".وتابع أن القضاة الذين نشرت وسائل الإعلام المحلية أسماءهم "منعوا إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية وسعوا إلى حماية ذي الشبهة في قضايا إرهابية"، مشيرا إلى "تستر أحد القضاة على تدليس وثائق لها علاقة بأحد افراد عائلة أحد قادة الأحزاب، بالإضافة لخرق واجب الحياد في ملف معروف وتعطيل السير العادي للقضايا والارتباط بحزب سياسي".ونفى سعيّد أن تكون لديه "أي نية له للتدخل في عمل القضاء".
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

رئيس تونس يعزل 57 قاضيا بسبب "التورط في فساد وتزوير"

22:50 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 23:04 GMT 01.06.2022)
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، عزل 57 قاضيا، وذلك بعد إعلانه عن "تورط قضاة في عدد من ملفات الفساد والتزوير ومنع إجراء تحقيقات في قضايا إرهابية".
وكان الرئيس التونسي أعلن في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي أن "قضاة تورطوا في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية".
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
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أما في جلسة أمس (الأربعاء) فقد كشف سعيّد عن جملة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها عدد من القضاة، أهمها تعطيل مرفق العدالة والتورط في الفساد في عمليات تهريب ديوانية من الحجم الكبير وتعطيل السير العادي للقضايا، وفقا لوسائل إعلام تونسية.
واستعرض الرئيس التونسي "جملة من الجرائم والإخلالات التي ارتكبها بعض القضاة، على غرار تورط البعض منهم في فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش، ومخالفة واجب النزاهة وتورط في الفساد والتستر على متورطين في الإرهاب وتعطيل ملفات إرهابية (...) بالإضافة لحماية مسؤولين وأشخاص نافذة".
وتابع أن القضاة الذين نشرت وسائل الإعلام المحلية أسماءهم "منعوا إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية وسعوا إلى حماية ذي الشبهة في قضايا إرهابية"، مشيرا إلى "تستر أحد القضاة على تدليس وثائق لها علاقة بأحد افراد عائلة أحد قادة الأحزاب، بالإضافة لخرق واجب الحياد في ملف معروف وتعطيل السير العادي للقضايا والارتباط بحزب سياسي".
ونفى سعيّد أن تكون لديه "أي نية له للتدخل في عمل القضاء".
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