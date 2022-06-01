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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220601/روسيا-تخطر-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-بشأن-الاستفزازات-الوشيكة-من-قبل-أوكرانيا-1062955302.html
روسيا تخطر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الاستفزازات الوشيكة من قبل أوكرانيا
روسيا تخطر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الاستفزازات الوشيكة من قبل أوكرانيا
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، اليوم الأربعاء، أن موسكو قامت بإخطار المنظمة بشأن الاستفزازات الوشيكة من قبل أوكرانيا... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:18+0000
2022-06-01T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال شولغين لقناة "روسيا24": "ذكرت بالفعل أنه تم إرسال 12 مذكرة دبلوماسية مؤخرًا، تفيد بالتفصيل عن أماكن وأساليب الاستفزازات المفترضة من الجانب الأوكراني".ووفقًا للدبلوماسي، يصر الجانب الروسي على التوزيع الفوري لملاحظاتنا على جميع دول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.وأضاف شولغين بأن "الأمانة العامة للمنظمة أكدت على أنهم (في المنظمة) يدرسون هذه المعلومات بعناية".يأتي ذلك تزامناً مع مواصلة روسيا لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/ فبراير. ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإنه اعتباراً من 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا، وأن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الروسية هو تحرير دونباس.
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روسيا تخطر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الاستفزازات الوشيكة من قبل أوكرانيا

10:18 GMT 01.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، اليوم الأربعاء، أن موسكو قامت بإخطار المنظمة بشأن الاستفزازات الوشيكة من قبل أوكرانيا واحتمال استخدامها مواد كيميائية.
وقال شولغين لقناة "روسيا24": "ذكرت بالفعل أنه تم إرسال 12 مذكرة دبلوماسية مؤخرًا، تفيد بالتفصيل عن أماكن وأساليب الاستفزازات المفترضة من الجانب الأوكراني".
ووفقًا للدبلوماسي، يصر الجانب الروسي على التوزيع الفوري لملاحظاتنا على جميع دول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف شولغين بأن "الأمانة العامة للمنظمة أكدت على أنهم (في المنظمة) يدرسون هذه المعلومات بعناية".
يأتي ذلك تزامناً مع مواصلة روسيا لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/ فبراير. ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإنه اعتباراً من 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا، وأن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الروسية هو تحرير دونباس.
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
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