روسيا تخطر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الاستفزازات الوشيكة من قبل أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko/
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، اليوم الأربعاء، أن موسكو قامت بإخطار المنظمة بشأن الاستفزازات الوشيكة من قبل أوكرانيا واحتمال استخدامها مواد كيميائية.
وقال شولغين لقناة "روسيا24": "ذكرت بالفعل أنه تم إرسال 12 مذكرة دبلوماسية مؤخرًا، تفيد بالتفصيل عن أماكن وأساليب الاستفزازات المفترضة من الجانب الأوكراني".
ووفقًا للدبلوماسي، يصر الجانب الروسي على التوزيع الفوري لملاحظاتنا على جميع دول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ووفقًا للدبلوماسي، يصر الجانب الروسي على التوزيع الفوري لملاحظاتنا على جميع دول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف شولغين بأن "الأمانة العامة للمنظمة أكدت على أنهم (في المنظمة) يدرسون هذه المعلومات بعناية".
يأتي ذلك تزامناً مع مواصلة روسيا لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/ فبراير. ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإنه اعتباراً من 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا، وأن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الروسية هو تحرير دونباس.
يأتي ذلك تزامناً مع مواصلة روسيا لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/ فبراير. ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإنه اعتباراً من 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا، وأن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الروسية هو تحرير دونباس.