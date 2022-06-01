عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220601/ريابكوف-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-تزيد-من-مخاطر-مواجهة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1062949896.html
ريابكوف: المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تزيد من مخاطر مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة
ريابكوف: المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تزيد من مخاطر مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن أي توريد أسلحة لأوكرانيا، بغض النظر عن الطريقة التي تجادل بها واشنطن، يزيد من خطر حدوث صدام مباشر بين روسيا... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T07:56+0000
2022-06-01T07:56+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8f66028b06c97268e9a76cace99a1b3.jpg
وأجاب ريابكوف لـ"سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا كان خطر حدوث صدام مفتوح بين روسيا والولايات المتحدة سيزداد في ضوء قرار واشنطن لتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ HIMARS.في وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستقدم، يوم الأربعاء، حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي ستشمل أنظمة صواريخ HIMARS. في الوقت نفسه، لوحظ أن أنظمة الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة إلى كييف لن تكون قادرة على ضرب أهداف خارج الأراضي الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077135_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b988cd2a8d6da07d4f43cef44328f06c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

ريابكوف: المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تزيد من مخاطر مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة

07:56 GMT 01.06.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن أي توريد أسلحة لأوكرانيا، بغض النظر عن الطريقة التي تجادل بها واشنطن، يزيد من خطر حدوث صدام مباشر بين روسيا والولايات المتحدة.
وأجاب ريابكوف لـ"سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا كان خطر حدوث صدام مفتوح بين روسيا والولايات المتحدة سيزداد في ضوء قرار واشنطن لتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ HIMARS.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لسنوات عديدة لم تحاول فعل أي شيء من أجل إيجاد حل للصراع الأوكراني. وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا، تم "إلغاء ما تبقى من نهج مسؤول وسليم للوضع" والآن تحاول واشنطن فعل كل شيء لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

في وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستقدم، يوم الأربعاء، حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي ستشمل أنظمة صواريخ HIMARS. في الوقت نفسه، لوحظ أن أنظمة الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة إلى كييف لن تكون قادرة على ضرب أهداف خارج الأراضي الأوكرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала