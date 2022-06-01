https://arabic.sputniknews.com/20220601/ريابكوف-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-تزيد-من-مخاطر-مواجهة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1062949896.html
ريابكوف: المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تزيد من مخاطر مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة
ريابكوف: المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تزيد من مخاطر مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن أي توريد أسلحة لأوكرانيا، بغض النظر عن الطريقة التي تجادل بها واشنطن، يزيد من خطر حدوث صدام مباشر بين روسيا... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T07:56+0000
2022-06-01T07:56+0000
2022-06-01T07:56+0000
رصد عسكري
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وأجاب ريابكوف لـ"سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا كان خطر حدوث صدام مفتوح بين روسيا والولايات المتحدة سيزداد في ضوء قرار واشنطن لتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ HIMARS.في وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستقدم، يوم الأربعاء، حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي ستشمل أنظمة صواريخ HIMARS. في الوقت نفسه، لوحظ أن أنظمة الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة إلى كييف لن تكون قادرة على ضرب أهداف خارج الأراضي الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ريابكوف: المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تزيد من مخاطر مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن أي توريد أسلحة لأوكرانيا، بغض النظر عن الطريقة التي تجادل بها واشنطن، يزيد من خطر حدوث صدام مباشر بين روسيا والولايات المتحدة.
وأجاب ريابكوف لـ"سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا كان خطر حدوث صدام مفتوح بين روسيا والولايات المتحدة سيزداد في ضوء قرار واشنطن لتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ HIMARS.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لسنوات عديدة لم تحاول فعل أي شيء من أجل إيجاد حل للصراع الأوكراني. وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا، تم "إلغاء ما تبقى من نهج مسؤول وسليم للوضع" والآن تحاول واشنطن فعل كل شيء لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
في وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستقدم، يوم الأربعاء، حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي ستشمل أنظمة صواريخ HIMARS. في الوقت نفسه، لوحظ أن أنظمة الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة إلى كييف لن تكون قادرة على ضرب أهداف خارج الأراضي الأوكرانية.