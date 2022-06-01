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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/زعيم-روسيا-الموحدة-لا-شك-في-انضمام-دونيتسك-ولوغانسك-وخيرسون-إلى-روسيا-1062946568.html
زعيم "روسيا الموحدة": لا شك في انضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون إلى روسيا
زعيم "روسيا الموحدة": لا شك في انضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون إلى روسيا
لا بد من انضمام مقاطعة خيرسون الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا. أعلن ذلك زعيم حزب رئيسي في روسيا. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T05:36+0000
2022-06-01T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وستنضم مقاطعة زابوروجيه أيضا إلى روسيا بمشيئة سكانها بعد تنظيم الاستفتاء فيها.وقال أندريه تورتشاك، أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، في الحديث لـ"سبوتنيك" في الإشارة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا استقلالهما عن نظام الحكم الأوكراني في عام 2014:وبالنسبة لمقاطعة خيرسون التي تم تحريرها من سيطرة نظام كييف في سياق العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى حماية السكان جنوب شرقي أوكرانيا من اعتداءات وقصف من قبل القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني، أعرب تورتشاك عن اعتقاده بأن هذه المنطقة أيضا ستصبح إقليمًا من الأقاليم الروسية.وينتظر تورتشاك أن يقرر سكان مقاطعة زابوروجيه أيضا الانضمام إلى روسيا في استفتاء سيتم تنظيمه بعد أن يستتب الأمن فيها.
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زعيم "روسيا الموحدة": لا شك في انضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون إلى روسيا

05:36 GMT 01.06.2022
© Sputnik . Сергей Аверин / الذهاب إلى بنك الصورأندريه تورتشاك، أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"
أندريه تورتشاك، أمين المجلس العام لحزب روسيا الموحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Сергей Аверин
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لا بد من انضمام مقاطعة خيرسون الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا. أعلن ذلك زعيم حزب رئيسي في روسيا.
وستنضم مقاطعة زابوروجيه أيضا إلى روسيا بمشيئة سكانها بعد تنظيم الاستفتاء فيها.
وقال أندريه تورتشاك، أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، في الحديث لـ"سبوتنيك" في الإشارة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا استقلالهما عن نظام الحكم الأوكراني في عام 2014:
ما من شك في انضمامهما إلى روسيا.
وبالنسبة لمقاطعة خيرسون التي تم تحريرها من سيطرة نظام كييف في سياق العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى حماية السكان جنوب شرقي أوكرانيا من اعتداءات وقصف من قبل القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني، أعرب تورتشاك عن اعتقاده بأن هذه المنطقة أيضا ستصبح إقليمًا من الأقاليم الروسية.
وينتظر تورتشاك أن يقرر سكان مقاطعة زابوروجيه أيضا الانضمام إلى روسيا في استفتاء سيتم تنظيمه بعد أن يستتب الأمن فيها.
وأشار إلى "أن الناس يريدون الأمن والاستقرار وحلول السلام بعد ثمانية أعوام من الإرهاب الذي مارسه أتباع بنديرا (قائد تنظيم التطرف النازي في غرب أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية) مدعومين من قبل الغرب".
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