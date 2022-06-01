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زلزال قوي يضرب جنوب غربي الصين
زلزال قوي يضرب جنوب غربي الصين
تعرضت محافظة لوشان، جنوب غربي الصين، اليوم الأربعاء، لهزة أرضية قوية. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:36+0000
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الصين
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وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب محافظة لوشان، في مدينة ياآن في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، الساعة 5:00 عصر اليوم الأربعاء، بتوقيت بكين.وأعلن مركز شبكات الزلازل الصيني، أن مركز الزلزال وقع بعمق 17 كم.وأضاف المركز أنه تم رصد الهزة الأرضية، عند التقاء دائرة عرض 30.37 درجة شمالا وخط طول 102.94 درجة شرقا.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-مدينة-شانغهاي-الصينية-1060470564.html
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زلزال قوي يضرب جنوب غربي الصين

10:36 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
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تعرضت محافظة لوشان، جنوب غربي الصين، اليوم الأربعاء، لهزة أرضية قوية.
وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب محافظة لوشان، في مدينة ياآن في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، الساعة 5:00 عصر اليوم الأربعاء، بتوقيت بكين.
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وأعلن مركز شبكات الزلازل الصيني، أن مركز الزلزال وقع بعمق 17 كم.
وأضاف المركز أنه تم رصد الهزة الأرضية، عند التقاء دائرة عرض 30.37 درجة شمالا وخط طول 102.94 درجة شرقا.
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