https://arabic.sputniknews.com/20220601/زيلينسكي-يعترف-بخسائر-فادحة-في-صفوف-قواته-شرقي-البلاد-فيديو-1062960648.html
زيلينسكي يعترف "بخسائر فادحة" في صفوف قواته شرقي البلاد... فيديو
زيلينسكي يعترف "بخسائر فادحة" في صفوف قواته شرقي البلاد... فيديو
دارت الكثير من النقاشات منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، حول الطرف الذي يكسب المعركة وتهويل خسائر الجيش الروسي والتغطية على خسائر... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:11+0000
2022-06-01T12:11+0000
2022-06-01T12:11+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
رصد عسكري
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وقطع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، الشك باليقين، حيث اعترف "بصعوبة الوضع" في شرق أوكرانيا إثر مواجهة القوات الأوكرانية للجيش الروسي.وبيّن زيلينسكي خلال مقابلة مع قناة "نيوز ماكس" أن جيشه "يخسر ما بين 60 إلى 100 جندي يوميا خلال الأعمال القتالية وما يقرب من 500 جريح".ويذكر أن زيلينسكي كان يتكلم عن القوات النظامية للجيش الأوكراني، دون ذكره للمرتزقة والقوات النازية غير الرسمية.وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وفقا لوزارة الدفاع الروسية، اعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وكان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس. وإلى جانب الجيش الروسي، تعمل وحدات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري
زيلينسكي يعترف "بخسائر فادحة" في صفوف قواته شرقي البلاد... فيديو
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دارت الكثير من النقاشات منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، حول الطرف الذي يكسب المعركة وتهويل خسائر الجيش الروسي والتغطية على خسائر النازيين.
وقطع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، الشك باليقين، حيث اعترف "بصعوبة الوضع" في شرق أوكرانيا إثر مواجهة القوات الأوكرانية للجيش الروسي.
وبيّن زيلينسكي خلال مقابلة مع قناة "نيوز ماكس" أن جيشه "يخسر ما بين 60 إلى 100 جندي يوميا خلال الأعمال القتالية وما يقرب من 500 جريح".
ويذكر أن زيلينسكي كان يتكلم عن القوات النظامية للجيش الأوكراني، دون ذكره للمرتزقة والقوات النازية غير الرسمية.
وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وفقا لوزارة الدفاع الروسية، اعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وكان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس
. وإلى جانب الجيش الروسي، تعمل وحدات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.