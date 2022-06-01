عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/زيلينسكي-يعلن-عن-الخسائر-اليومية-في-صفوف-الجيش-الأوكراني-1062946873.html
زيلينسكي يعلن عن الخسائر اليومية في صفوف الجيش الأوكراني
زيلينسكي يعلن عن الخسائر اليومية في صفوف الجيش الأوكراني
تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة صحفية عن الخسائر البشرية اليومية ضمن صفوف جيشه في مواجهة الجيش الروسي. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T05:55+0000
2022-06-01T05:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058546652_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d60ecee784de6af52e62d883e317ff26.jpg
ووصف زيلينسكي الوضع في شرق أوكرانيا بأنه الأصعب، في مقابلة مع قناة "نيوز ماكس" التلفزيونية.بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وفقا لوزارة الدفاع الروسية، اعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وكان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس. وإلى جانب الجيش الروسي، تعمل وحدات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058546652_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bf5418610c3a6724991bfddf01bd611.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعلن عن الخسائر اليومية في صفوف الجيش الأوكراني

05:55 GMT 01.06.2022
© Sputnik . Igor Maslov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Igor Maslov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة صحفية عن الخسائر البشرية اليومية ضمن صفوف جيشه في مواجهة الجيش الروسي.
ووصف زيلينسكي الوضع في شرق أوكرانيا بأنه الأصعب، في مقابلة مع قناة "نيوز ماكس" التلفزيونية.

وقال زيلينسكي: "أصعب موقف في شرق أوكرانيا. الوضع صعب للغاية، نخسر 60 إلى 10 جنود يوميا في المعرك ونحو 500 جريح".

بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وفقا لوزارة الدفاع الروسية، اعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وكان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس. وإلى جانب الجيش الروسي، تعمل وحدات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала