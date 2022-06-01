https://arabic.sputniknews.com/20220601/زيلينسكي-يعلن-عن-الخسائر-اليومية-في-صفوف-الجيش-الأوكراني-1062946873.html
زيلينسكي يعلن عن الخسائر اليومية في صفوف الجيش الأوكراني
زيلينسكي يعلن عن الخسائر اليومية في صفوف الجيش الأوكراني
تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة صحفية عن الخسائر البشرية اليومية ضمن صفوف جيشه في مواجهة الجيش الروسي. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T05:55+0000
2022-06-01T05:55+0000
2022-06-01T05:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ووصف زيلينسكي الوضع في شرق أوكرانيا بأنه الأصعب، في مقابلة مع قناة "نيوز ماكس" التلفزيونية.بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وفقا لوزارة الدفاع الروسية، اعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وكان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس. وإلى جانب الجيش الروسي، تعمل وحدات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يعلن عن الخسائر اليومية في صفوف الجيش الأوكراني
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تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة صحفية عن الخسائر البشرية اليومية ضمن صفوف جيشه في مواجهة الجيش الروسي.
ووصف زيلينسكي الوضع في شرق أوكرانيا بأنه الأصعب، في مقابلة مع قناة
"نيوز ماكس" التلفزيونية.
وقال زيلينسكي: "أصعب موقف في شرق أوكرانيا. الوضع صعب للغاية، نخسر 60 إلى 10 جنود يوميا في المعرك ونحو 500 جريح".
بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وفقا لوزارة الدفاع الروسية، اعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وكان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس
. وإلى جانب الجيش الروسي، تعمل وحدات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.