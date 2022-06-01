https://arabic.sputniknews.com/20220601/سفيرة-دونيتسك-في-روسيا-تحدد-موعد-افتتاح-سفارة-الجمهورية-1062949664.html
سفيرة دونيتسك في روسيا تحدد موعد افتتاح سفارة الجمهورية
سفيرة دونيتسك في روسيا تحدد موعد افتتاح سفارة الجمهورية
صرحت سفيرة جمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا، أولغا ماكييفا، أن سفارة الجمهورية قد تفتتح في موسكو في أواخر يونيو/حزيران أو أوائل يوليو/تموز. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T07:52+0000
2022-06-01T07:52+0000
2022-06-01T07:52+0000
روسيا
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وأضافت ماكييفا، قائلة في تصريح لـ"سبوتنيك": "الآن كل شيء يعتمد فقط على حقيقة أنه يتم تجديد المباني التي اخترناها. وعندما يتم الانتهاء من جميع الأعمال الضرورية، أعتقد أنه سيكون نهاية شهر يونيو - بداية شهر يوليو، سنكون قادرين على الافتتاح وبدء عمل كامل".وردا على سؤال حول طاقم البعثة الدبلوماسية، قالت السفيرة إنه من المخطط البدء بعدد صغير من الموظفين، مضيفة: "بحثنا ودرسنا قدراتنا وقيّمنا عدد الأسئلة المتعلقة بالتسجيل القنصلي، وبناء على ذلك، حددنا العدد المطلوب. إذا رأينا الحاجة إلى المزيد من الموظفين، فسنزيد عدد الموظفين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سفيرة دونيتسك في روسيا تحدد موعد افتتاح سفارة الجمهورية
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صرحت سفيرة جمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا، أولغا ماكييفا، أن سفارة الجمهورية قد تفتتح في موسكو في أواخر يونيو/حزيران أو أوائل يوليو/تموز.
وأضافت ماكييفا، قائلة في تصريح لـ"سبوتنيك": "الآن كل شيء يعتمد فقط على حقيقة أنه يتم تجديد المباني التي اخترناها. وعندما يتم الانتهاء من جميع الأعمال الضرورية، أعتقد أنه سيكون نهاية شهر يونيو - بداية شهر يوليو، سنكون قادرين على الافتتاح وبدء عمل كامل".
ووفقا لماكييفا، العمل الفعلي للسفارة جاري بالفعل، وقالت: "خلال رحلاتي إلى موسكو، لدي اجتماعات، بما في ذلك مع مواطنينا الذين يقيمون مؤقتا هنا، في موسكو وضواحيها".
وردا على سؤال حول طاقم البعثة الدبلوماسية، قالت السفيرة إنه من المخطط البدء بعدد صغير من الموظفين، مضيفة: "بحثنا ودرسنا قدراتنا وقيّمنا عدد الأسئلة المتعلقة بالتسجيل القنصلي، وبناء على ذلك، حددنا العدد المطلوب. إذا رأينا الحاجة إلى المزيد من الموظفين، فسنزيد عدد الموظفين".