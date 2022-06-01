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سلطات دونيتسك تنفي أنباء إصابة الرئيس وتصفها بـ"المضللة"
سلطات دونيتسك تنفي أنباء إصابة الرئيس وتصفها بـ"المضللة"
نفت إدارة رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، أنباء زعمت إصابته في مدينة كراسني ليمان. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T14:32+0000
2022-06-01T14:36+0000
العالم
روسيا
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وقال المتدحث باسم إدارة رئيس جمهورية دونيتسك لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال في هذا الشأن: "لا، هذا ليس صحيحا... إنها أنباء مضللة".وكانت قناة "تي إس إن" الأوكرانية قد أعلنت نقلا عن مستشار وزير الداخلية الأوكراني فيكتور أندروسيف إصابة رئيس جمهورية دونيتسك في مدينة كراسني ليمان.إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
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العالم, روسيا

سلطات دونيتسك تنفي أنباء إصابة الرئيس وتصفها بـ"المضللة"

14:32 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 14:36 GMT 01.06.2022)
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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نفت إدارة رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، أنباء زعمت إصابته في مدينة كراسني ليمان.
وقال المتدحث باسم إدارة رئيس جمهورية دونيتسك لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال في هذا الشأن: "لا، هذا ليس صحيحا... إنها أنباء مضللة".
وكانت قناة "تي إس إن" الأوكرانية قد أعلنت نقلا عن مستشار وزير الداخلية الأوكراني فيكتور أندروسيف إصابة رئيس جمهورية دونيتسك في مدينة كراسني ليمان.
إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
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